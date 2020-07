Dresden

Ein grüner Hügel, bepflanzt mit jungen Bäumen, erhebt sich an der Flurgrenze von Eschdorf und Rossendorf, ganz im Osten Dresdens. Nichts erinnert mehr daran, dass dort mal eine wilde Müllkippe existierte. Vor wenigen Wochen wurde die naturnahe Sanierung des Geländes abgeschlossen. „Damit konnte die Stadt den Zustand der Anwohnergefährdung beenden. Das neu geschaffene Gelände passt sich in die umgebende Landschaft ein, was auch den anliegenden Wohnhäusern und dem benachbarten Reiterhof zu Gute kommt“, freut sich Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen.

Bauabfälle, Klärschlamm, Hausmüll

Vom Ende des 19. Jahrhunderts bis 1996 wurden dort Sand und Kies abgebaut. Ab 1978 diente die Fläche auch als Deponie, in der Bauabfälle und Kraftwerkasche, aber auch Klärschlamm und Hausmüll aus der Region und teils aus Bayern abgeladen wurden – insgesamt rund 250.000 Kubikmeter. Nach der Wende ließ der Kreis Dresden-Land die gröbsten Schadstoffe bei einer ersten Sanierung entfernen. Doch die kam 1997 zum Erliegen, als der damalige Deponiebetreiber Maiwald insolvent wurde. Die Folge: Die Flächen wuchsen zu und wurden zur illegalen Halde für Betonbruch, Altholz, Erdhaufen und Grünschnitt.

Damit war Ende 2017 Schluss, als die Sicherung und Rekultivierung im Auftrag des Dresdner Umweltamts begann. Das ließ als erstes Bewuchs und Müll an der Oberfläche entfernen und das Gelände etwas flacher modellieren. Dann deckte ein Bauunternehmen die über 25.000 Quadratmeter große Halde mit einer zwei Meter starken Bodenschicht ab, auf der naturnaher Rasen gesät und über 9300 Gehölze gepflanzt wurden – vor allem Eichen, Linden und Hainbuchen.

Grundwasserschutz und ein Wildzaun

Der durchwurzelte Boden hat ein großes Wasserspeichervolumen. „Das Ziel ist, dass auch ohne Kunststoffmaterialien möglichst wenig Niederschlag in den Deponiekörper eindringt und dadurch keine ausgewaschenen Schadstoffe ins Grundwasser gelangen können“, erklärt Nils Baehring-Schimmer, zuständiger Projektsachbearbeiter vom Umweltamt. Eine chemische Analyse habe aber ergeben, dass von den Ablagerungen keine Gefahr mehr ausgehe. Um letzte Risiken für den Schullwitzbach zu minimieren, entstand an der Deponie eine Grundwassermessstelle. Ein 650 Meter langer Versickerungsgraben entlang eines Steinschüttwalls umgibt die Deponie und soll abfließendes Oberflächenwasser aufnehmen.

Insgesamt kostete die Sanierung 1,7 Millionen Euro. Die Stadt selbst trug ein Zehntel davon, den Rest förderte der Freistaat. Für die nächsten rund zehn Jahre umgibt ein Wildschutzzaun das Gelände. Dann wird der Wald sich selbst überlassen.

Von Stefan Schramm