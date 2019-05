Dresden

In frischem Weiß glänzt die neue Radspurmarkierung auf der Kesselsdorfer Straße, dennoch macht sich dort ein Autofahrer mit seinem dicken Mercedes-Cabrio breit. Verkehrsbürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne) und Robert Franke, kommissarischer Leiter des Straßen- und Tiefbauamts, nehmen es mit Humor und steigen hinter der Nobelkarosse aus dem Fahrradsattel. „Die Markierungsarbeiten sind gerade erst zu Ende gegangen, es dauert eine Weile, bis der Gewöhnungseffekt einsetzt“, sagt Schmidt-Lamontain. Nachdem der gedankenlose Mercedesfahrer den Weg frei gemacht hat, setzen beide ihre Fahrt über die Kreuzung mit der Julius-Vahlteich-Straße fort.

Dort ist nun in stadtauswärtiger Richtung auf etwa 250 Metern ein neuer Radstreifen entstanden. Dafür musste eine Geradeausspur für den motorisierten Verkehr weichen. „Die Verkehrsbelastung gibt das auch in der Prognose her, weil sich durch die neue Zentralhaltestelle am Ende der Kesselsdorfer Straße der Verkehr großräumig neu sortiert“, sagt Schmidt-Lamontain. Für Autofahrer ist zwischen Gröbelstraße und Tharandter Straße kein Durchkommen mehr, deswegen wird der Verkehr kleinräumig über die Wernerstraße und etwas großräumiger über die Julius-Vahlteich-Straße zur Coventrystraße umgeleitet.

Dennoch hat auch die Julius-Vahlteich-Straße in den letzten Tagen eine neue Radlerspur in Richtung Coventrystraße bekommen. Dafür wurden auf ebenfalls 250 Metern aus zwei Autospuren eine überbreite gemacht und der so gewonnene Raum Radfahrern zugeschlagen. Das geht, weil Autos die Julius-Vahlteich-Straße in dieser Fahrtrichtung nur im Wechsel aus der Linksabbieger- und der Rechtsabbiegerspur von der Kesselsdorfer Straße erreichen. „Der Verkehr kommt dort nur einspurig an und kann daher auch einspurig weitergeführt werden“, erläutert Schmidt-Lamontain. Zwei Vorhaben aus dem Radverkehrskonzept habe man damit für relativ schmales Geld umgesetzt. Insgesamt 32 500 Euro haben die Markierungsarbeiten gekostet.

Stellt sich die Frage, wie es weitergeht mit den Radwegen im Bezirk. Zum einen auf der Kesselsdorfer Straße. Dort bestehe oberhalb der Kreuzung mit der Julius-Vahlteich-Straße kein vordringlicher Bedarf, weshalb die Straße dort dann auch keine Rolle mehr im Radverkehrskonzept spiele, wie Schmidt-Lamontain sagt. Radler müssen sich entsprechend wieder auf der Fahrbahn einfädeln. In Richtung Löbtau entstehen bei den geplanten drei Ausbauschritten auf der Kesselsdorfer Straße Radwege immer gleich mit.

Hier sollen die Radler von der Julius Vahlteich Straße einmal zur Höhenpromenade geführt werden. Keine einfache Aufgabe. Quelle: Anja Schneider

Schwieriger sieht es an der Julius-Vahlteich-Straße aus. Denn die 250 Meter Radlerstreifen bis kurz vor den Dahlienweg sind nur die halbe Miete. Was fehlt ist ein Radweg in Gegenrichtung und beiderseits die Anbindung an die Höhenpromenade, die den Radverkehr in Ost-West-Richtung durch Gorbitz und in Richtung Stadtzentrum führen soll – ein Schwerpunkt im Radverkehrskonzept. Dafür muss in Richtung Coventrystraße noch eine Bushaltestelle passiert und ein Gefälle überwunden werden, in der Gegenrichtung sieht es ähnlich kompliziert aus.

„Wir haben mit den Planungen an einer Lösung begonnen“, sagt Marina Friedemann, die das Sachgebiet Verkehrssteuerung leitet. Da die Aufgabenstellung keine einfache sei, kann sie keinen Zeitpunkt nennen, bis zu dem auch dort eine sichere Radwegeverbindung besteht. „Wir wollten zunächst erst einmal das umsetzen, was sich schnell und einfach erledigen lässt“, sagt Schmidt-Lamontain. Eine Lücke sei geschlossen. Bis zu einem belastbaren Radwegenetz im Dresdner Westen ist es noch ein weiter Weg.

Von Uwe Hofmann