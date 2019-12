Kenia-Koalition in Sachsen: Kontinuität und Ausbau in Kunst und Wissenschaft

Dresden

Die Kameraauslöser klickten am Nachmittag des 1. Advent heftig, als die rund 30 Koalitionsunterhändler geschlossen vom Altbau über den Landtagsvorplatz zum Neubau zogen. Das Bild glich einer Prozession, weniger sakral formuliert einem demonstrativen Marsch nach Kenia. Wobei der bisherige und wahrscheinlich auch künftige Ministerpräsident Michael Kretschmer dieses Zweckbündnis nicht als Kenia-, sondern als Sachsen-Koalition bezeichnen möchte.

Kultur und Wissenschaft kaum konfliktbeladen

Beim folgenden Pressestatement in der gläsernen Halle des Volkes konnte man also pathetische Sätze über das Mutterland von Kunst, Forschung und Industrie erwarten. Aber nein, leise Enttäuschung. Die drei Partner CDU, Grüne und SPD stellten heraus, was sie in den 133-seitigen Koalitionsvertrag einbringen konnten. Kultur und Wissenschaft zählen gottlob zu den weniger konfliktträchtigen Themenbereichen, kamen also bei dieser Gelegenheit nicht vor. Bei den Bildungsthemen schaffte es überhaupt nur die besonders von der SPD favorisierte Gemeinschaftsschule in die Vorstellungsrunde der Schwerpunkte.

Ein Blick in die dicke papierne Koalitionsgrundlage entschädigte dann. Der Vertrag setzt nach der Präambel die Themen Bildung, Wissenschaft und Kultur gleich an die erste Stelle. In der Rubrik „Kunst und Kultur“ fällt die häufige Verwendung von Verben wie „ausbauen“ oder „weiterentwickeln“ auf. Eine indirekte Anerkennung der soliden Ausgangslage, auf die die neue Koalition bauen kann. Die vergangenen fünf Jahre der CDU-SPD-Koalition haben nicht nur dank guter Steuereinnahmen eine auskömmliche Kulturfinanzierung gebracht. Eine in Wissenschaft und Kultur anerkannte und geschätzte Staatsministerin Eva-Maria Stange ( SPD) in Zusammenarbeit mit den kompetenten Fraktionsexpertinnen Aline Fiedler ( CDU) und Hanka Kliese ( SPD) standen auch für eine kluge und durchsetzungsfähige Kulturpolitik.

Wissenschafts- und Kunstministerium zukünftig in den Händen der CDU

Aline Fiedler hat sich aus der Politik zurückgezogen, Hanka Kliese ist durch Krankheit beeinträchtigt. Während der fünf Verhandlungswochen waren intern schon Bedenken zu vernehmen, woher die Kompetenz auf den bislang gut bestellten Feldern von Kultur und Wissenschaft kommen soll. Das Ministerium wird künftig um die Zuständigkeit für den Tourismus erweitert, ähnlich wie es die Landeshauptstadt Dresden auch praktiziert. Innerhalb des Hauses wird der Posten des bisherigen Abteilungsleiters Kunst in den Rang eines Staatsministers oder einer Ministerin für Kultur und Tourismus erhoben. Die SPD muss das bisherige Wissenschafts- und Kunstministerium der CDU überlassen, Ministerin Stange hatte ohnehin ihren Rückzug angekündigt. Einen klaren Favoriten oder eine Favoritin für ihre Nachfolge gibt es nicht.

Kulturdialog soll Angebote und Vernetzung befördern

Angesichts des überschaubaren Kreises an geeignetem Spitzenpersonal muss das erzielte Verhandlungsergebnis umso respektabler erscheinen. Fast schon zu erwarten war, dass auch das Kulturkapitel gleich eingangs die dank des Kulturraumgesetzes kulturell ohnehin weniger abgehängten ländlichen Räume herausstellt. Ein Kulturdialog soll Angebote und Vernetzung befördern. Der zuletzt deutlich gestiegene Landeszuschuss an die acht Kulturräume soll weiter erhöht werden, eine systematische Dynamisierung ist aber weiterhin nicht vorgesehen. Die Kulturräume können nun auch wieder mit jenen umstrittenen reichlich drei Millionen Euro rechnen, die seit acht Jahren für die Mitfinanzierung der Landesbühnen Sachsen abgezweigt werden. Eine der wichtigsten kulturpolitischen Taten der abgelaufenen Legislaturperiode war die überfällige Angleichung der zahlreichen Haustarife an Theatern und Orchestern an den Flächentarif. Die gute Nachricht an die kofinanzierenden Kommunen ist die Überführung dieser zunächst befristeten kräftigen Spritze aus dem Landeshaushalt in eine Regelfinanzierung ab 2023. Das Problem der nun umso diskriminierender erscheinenden schwachen Entlohnung in anderen Kultursparten ist zumindest benannt und soll angegangen werden. Gleiches gilt generell für die „faire Bezahlung von Kulturschaffenden“.

Aufstockung für Soziokultur und freie Szene bleibt unklar

Soziokultur und Freie Kulturszene werden mit Blick auf kulturelle Bildung, Integration und gesellschaftlichen Zusammenhalt mehrfach gewürdigt. Ob ihre Weiterförderung über die Landeskulturverbände eine Mittelaufstockung und höhere Priorität bedeutet, bleibt unklar. Auch die in der sächsischen Gedenkstättenstiftung zusammengeschlossenen Gedenkstätten sollen „stärker zu Lernorten entwickelt werden“. Kryptisch mutet die Formulierung an, man wolle „die Handlungsfähigkeit des Stiftungsrates erhöhen“, um eine bessere Vernetzung und Zusammenarbeit der Gedenkstätten mit Initiativen und Vereinen zu erreichen. Von dort kam bislang Kritik an der Arbeit der Geschäftsführung.

Die wenig kostspieligen, aber wirksamen Programme wie „Jedem Kind ein Instrument“ und der Kleinprojektefonds werden weitergeführt. Ein Jahr vor der Landesausstellung soll die Ausstattung des Zweckverbandes Industriekultur verbessert werden. Sachsen will außerdem das Finanzierungsabkommen der Stiftung für das Sorbische Volk mit dem Bund und dem Land Brandenburg neu aushandeln. Hocherfreut zeigte sich per Twitter der Direktor der Sächsischen Landes- und Universitätsbibliothek Achim Bonte. Der Koalitionsvertrag verspricht einen Entwicklungsplan für Bibliotheken und will die Fachstelle für Bibliothekswesen mit neuen Aufgaben an die SLUB angliedern. Für unbeabsichtigte Heiterkeit sorgt dann der erkenntnisreiche Schluss dieses Absatzes: „In der sächsischen Verlags- und Veranstaltungslandschaft ist das Buch ein wichtiges Kulturgut.“ Wer hätte das geahnt?

Zahl der Studierenden soll bei knapp 100 000 gehalten werden

Was blieb im Kapitel Wissenschaft über den Hochschulentwicklungsplan 2025 hinaus zu sagen? Auch hier kann Sachsen-Kenia auf einen guten Vorlauf bauen. Wegen des Fachkräftebedarfs insbesondere bei der humanen Daseinsvorsorge sollen sogar Schwerpunktfächer ausgebaut und die Zahl der Studierenden bei knapp über 100 000 gehalten werden. Zur Absicherung des künftigen Lehrerbedarfs wird die Kapazität der Lehramtsstudienplätze auf 2700 Studienanfänger pro Jahr erhöht. Die von mehreren Parteien geforderte Landarztquote soll gesetzlich geregelt werden.

Das Hochschulgesetz wird erneut novelliert. Mehr Autonomie und mehr Demokratie heißen die Richtungen. Die Konferenz Sächsischer Studierendenschaften hat schon begrüßt, dass die Verfasste Studierendenschaft gestärkt wird und über sie das sachsenweite Semesterticket näher rückt. Das Regelstudium bleibt auch weiterhin gebührenfrei.

800 zusätzliche, feste Stellen für die Hochschulen

Das Grundbudget für Hochschulen soll allgemein erhöht und dynamisiert werden. Nachdem in der vorigen Legislatur der Stellenabbau gestoppt werden konnte, stehen nun sogar 800 zusätzliche feste Stellen in Aussicht, vorrangig für das Hochschuldidaktische Zentrum und Studienerfolgsprojekte. Das Problem der vielen Befristungen im akademischen Mittelbau und der Unterbezahlung von Lehrbeauftragten ist zwar erkannt. Über eine Aufhebung des Befristungszwangs bei Drittmittelbeschäftigungen hinaus sind aber kaum Lösungsansätze zu erkennen. Die künftigen Entwicklungslinien für die Forschung soll eine Expertenkommission bestimmen.

In den ersten beiden Tagen nach der Vertragspräsentation sind in Kunst und Wissenschaft sowohl euphorischer Applaus als auch verärgerte Kritik ausgeblieben. In Zeiten, da alle über alles meckern, deutet das auf eine guten Start von Sachsen-Kenia.

Lesen Sie auch

Von Michael Bartsch