Keine Zwischenfälle bei Kundgebung in Dresden gegen Corona-Politik 

Dresden

Hunderte Menschen haben sich an einer angemeldeten Kundgebung gegen die Corona-Politik in Dresden beteiligt. Der „Schweigemarsch gegen Diskriminierung und für Menschenrechte“ verlief am Sonntagnachmittag laut Polizeiangaben ohne Probleme.

Weil derzeit wegen der Corona-Regeln in Sachsen nur stationäre Kundgebungen erlaubt sind, fand die Veranstaltung auf dem Theaterplatz statt. Als eine halbe Stunde nach Beginn die maximale Teilnehmerzahl von 1000 Menschen erreicht war, wurde eine weitere Versammlung auf dem Neumarkt genehmigt, so ein Polizeisprecher. Diese hatte aber nur wenig Zulauf.

Die Beamte kontrollierten die Hygieneauflagen wie das Tragen einer Maske. In fünf Fällen wurde eine Anzeige gefertigt. Auch der Gegenprotest in Hör- und Sichtweite verlief den Angaben zufolge friedlich. Rund 260 Polizisten waren am Nachmittag in der Dresdner Innenstadt im Einsatz.

Von RND/dpa