Sachsen hat eine neue Corona-Schutzverordnung beschlossen. Das erklärte Sozial-Staatssekretär Uwe Gaul. Dabei gab es ein paar Überraschungen.

So bleibt es auch nach dem 30. Juni bei der bisherigen Maskenpflicht in Geschäften, im Nahverkehr und in Reisebussen. Von Lockerungen bei der Maskenpflicht ist der Freistaat abgerückt.

Zu den Lockerungen gehört die Erweiterung von Familienfeieren von 50 auf bis zu 100 Teilnehmer. Zudem werden Musikclubs wieder zugelassen, wenn sie ein genehmigtes Hygienekonzept haben. Entgegen früherer Überlegungen verzichtet der Freistaat auch auf die Freigaben für die Prostitution.

Mindestabstand weiterhin einzuhalten

Ansonsten bleibt es bei den bisherigen Grundregeln. Es ist in der Öffentlichkeit wo immer möglich der Mindestabstand von 1,50 Meter einzuhalten. Bei Treffen in der Öffentlichkeit bleibt es auch bei der Kontaktbeschränkung auf die Personen von zwei Hausständen oder auf bis zu zehn Personen.

Weitere Lockerungen etwa für Jahrmärkte oder den Mundschutzbereich sind für die nächste Verordnung möglich. Bis 31. August wird es bei der Obergrenze für Großveranstaltungen von weniger als 1000 Teilnehmern bleiben.

