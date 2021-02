Keine 15 Kilometer mehr: Was heißt das denn jetzt für Dresden?

Dresden

Die Landeshauptstadt Dresden hat die nächtliche Ausgangssperre und die sogenannte 15-Kilometer-Regel aufgehoben. Die Dresdner können sich jetzt wieder frei und Auflagen durch Sachsen und Deutschland bewegen. Oder etwa doch nicht? Richtig ist: Die Einwohner können den 15-Kilometer-Radius um ihren Wohnort verlassen. Richtig ist aber auch: Sie brauchen dafür nach wie vor einen triftigen Grund.

Um es noch etwas komplizierter zu machen: Wichtig ist auch die Frage, ob in dem Landkreis, in dem man sich bewegen will, die 15-Kilometer-Regelung aufgehoben worden ist. Aber nicht immer, wie das städtische Gesundheitsamt auf Anfrage mitteilte. Für Versorgungsgänge und zulässige Angebote – etwa den Besuch von Geschäften, die auf Grundlage der Corona-Schutz-Verordnung geöffnet haben dürfen – können sich die Dresdner auch in Landkreise bewegen, in denen die 15-Kilometer-Regel noch gilt. Aktuell sind das der Landkreis Meißen und der Landkreis Bautzen.

Auch für Individualsport und Bewegung im Freien dürfen die Dresdner den 15-Kilometer-Radius um ihre Wohnung verlassen. Aber Vorsicht: Landkreise oder kreisfreie Städte, in denen der Radius gilt, dürfen für diese Zwecke nicht betreten werden. Sporttreiben ist nur dort möglich, wo die Beschränkung aufgehoben wurde. Die Radtour nach Pirna wäre demnach erlaubt, die Ausfahrt nach Meißen aber (noch) nicht.

„Hinsichtlich des Individualsportes und der Bewegung im Freien sind die Bürger in der Pflicht, sich im Vorfeld zu informieren, ob in diesem Landkreis oder der kreisfreien Stadt ebenso wie in Dresden die 15-Kilometer-Regelung öffentlich aufgehoben wurde“, heißt es wörtlich aus dem Gesundheitsamt. „Wenn dem so ist, dürfen sie hinfahren, ohne sich jedoch touristisch aufzuhalten. Hygieneregelungen und Kontaktbeschränkungen sollten auch hier selbstverständlich sein.“

Das macht die Sache durchaus nicht einfacher: Wer sich auf dem Fahrrad abstrampelt, ist ohne Zweifel als Individualsportler unterwegs. Aber wer die Fahrräder auf dem Dach seines Autos montiert hat, um in der Sächsischen Schweiz zu radeln – hm, der ist bei strenger Auslegung der Regeln touristisch unterwegs und damit unerlaubt.

Von Thomas Bauman-Hartwig