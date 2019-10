Dresden

In den zum Ankerzentrum in Dresden gehörenden Unterkünften gibt es weiterhin keinen Unterricht für Kinder im schulpflichtigen Alter. Das zeigen Zahlen, die das Land auf DNN-Anfrage vorgelegt hat. Daraus wird auch deutlich, dass der Freistaat an seiner umstrittenen Praxis bislang keine Änderungen vorgenommen...