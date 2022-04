Kein Michelin-Stern für das Dresdner Bülow-Palais: Das sagt der Küchenchef

Zum ersten Mal in 24 Jahren hat das Restaurant im Bülow Palais keinen Stern im Guide Michelin erhalten. Welche Rolle die Fusion des ehemaligen Gourmet-Restaurants „Caroussel“ mit „Bülow’s Bistro“ zum jetzigen „Caroussel Nouvelle“ dabei spielt und was das Team um Sven Vogel jetzt vorhat, um den Stern zurück zu holen, erzählt der Küchenchef im Interview.

In den letztem Wochen war in den Medien immer wieder zu lesen, das Restaurant „Caroussel“ habe seinen Stern verloren – ist das überhaupt korrekt? Immerhin gibt es das „Caroussel“ seit Anfang letzten Jahres ja faktisch gar nicht mehr.

Genau so sieht aus. Der Stern ist in dem Sinne nicht verloren, da es sich konzeptionell um eine Neueröffnung handelt- und die hat ihn nicht bekommen. Seit der Fusion des Caroussels mit Bülow’s Bistro Anfang April gibt es nunmehr nur noch das neue Caroussel Nouvelle. Der Stern ist jetzt erstmal weg, uns war aber mit dem gemeinschaftlichen Entschluss zur Konzeptänderung bewusst, dass dieses Risiko besteht. Jetzt werden die Karten neu gemischt, wir fangen quasi wieder bei Null an und mein Team und ich setzen alles daran, den Stern für das Bülow Palais zurückzuholen.

Die Grenze vom Gourmet zu Bistro ist aufgehoben

Was hat sich mit der Fusion denn konzeptionell geändert und inwieweit hat auch die Pandemie die neue Ausrichtung eventuell auch torpediert?

Wir sind am 1. April mit dem Caroussel Nouvelle und mir als neuen Küchenchef an den Start gegangen. Man kann jetzt direkt vor Ort entscheiden: Möchte ich etwas Bodenständiges essen, das auf einem hohen Niveau gekocht ist oder einen normalen Abend zu etwas Besonderem machen und das mit einem Gourmet-Menü zelebrieren. Die ehemalige Grenze vom Gourmet zu Bistro ist nun aufgehoben, aber auch vorher standen schon immer dieselben Köche dahinter.

Die Gastronomie hat seit der Pandemie vor allem mit einem Problem zu kämpfen: Personalmangel. Inwieweit trifft das auch das Caroussel Nouvelle?

Schon vor der Pandemie gab es einen Fachkräftemangel, durch das faktische Berufsverbot für unsere Branche während der Lockdowns mussten viele Mitarbeiter nach Alternativen suchen, um weiter ihre Fixkosten stemmen zu können – was auch völlig nachvollziehbar ist. Tatsächlich sind am Ende aber auch Viele dabei geblieben, so dass uns alle der Personalmangel jetzt umso härter trifft. In der Küche sind wir aktuell 17 Leute, die aber an sieben Tagen die Woche sowohl Frühstücks-, Mittags- und Abendservice abdecken. Dazu kommen Veranstaltungen, Menü-Abende, Caterings und Kochkurse.

Aus dem Schatten des Caroussel heraustreten

Als DNN-Restaurantkritikerin bewerte ich Dresdner Restaurants. Grundlage für die Bewertung ist immer der situative Eindruck am Testabend - wie macht das der Guide Michelin?

Der Guide Michelin bewertet ebenfalls das, was er an dem Abend vorfindet, es ist auch dort immer eine situative Einschätzung. Ich weiß nicht, wann die Tester da waren und in welchem Kontext sie dieses neue Konzept erlebt haben. Es ist auch nicht so, wie etwa im Film „Im Rausch der Sterne“ suggeriert, dass man die Tester an irgendeinem Verhalten erkennen könnte. Am Ende des Tages ist das jetzt aber auch egal: Wir stecken den Kopf nicht in den Sand. Es hat uns eher ein bisschen stärker gemacht, vielleicht sogar ein Stück weit befreit, jetzt wirklich sagen zu können: Es ist ein neues Konzept, wir sind mit Null bewertet und jetzt können wir angreifen und aus dem Schatten des Caroussels heraustreten.

Guide Michelin hin oder her: In sämtlichen anderen einschlägigen Bewertungsportalen hat das Caroussel Nouvelle ziemlich abgeräumt, u.a. erreichte das Restaurant mit drei F im „Feinschmecker“ die stärkste Wertung in Dresden, ebenso mit „drei Bestecken plus“ im Schlemmeratlas – Somit gehört das Restaurant ja immer noch zu den drei besten Adressen in Elbflorenz. Das zeigt doch eigentlich, dass das neue Konzept auf einem guten Weg ist.

Wir als Team haben uns megamäßig über diese vielen positiven Bewertungen gefreut, die unseren Einsatz und das Herzblut, das wir da reinstecken, auch wahrnehmen und honorieren. Die eigene Handschrift ist da, es hat natürlich hier und da noch ein bisschen geruckelt. Jetzt, mit dem Ende des Lockdowns, können wir an unserer „kulinarischen Kalligraphie“ arbeiten – und wir sind heiß drauf!

Ein Stern ist ja immer auch eine Gesamtküchenleistung. Was zeichnet Ihr Team aus?

Ich bin sehr froh, dass sowohl unser Direktor Herr Kutzner als auch der Eigentümer Herr Bülow voll und ganz hinter uns stehen, uns den Rücken stärken und mit uns nach vorne blicken. Wir sind eine Familie, jeder hat seine Stärken und Schwächen und auch seine guten und schlechten Tage. Wir sind alle sehr emphatisch, können das jeweils gut auffangen. Wenn wir merken, jemandem geht’s nicht gut, dann versuchen wir zu unterstützen wo es geht.

Gleichzeitig lassen wir uns aber auch mitreißen, wenn jemand gerade total on fire ist und „fackeln zusammen die Bude ab“. Wir stehen zueinander und füreinander ein. Das ist das Wichtigste überhaupt, was man als Küchenteam haben kann, das so viel Zeit miteinander verbringt und gemeinsam durch alle Höhen und Tiefen geht. Schöner geht’s nicht. Deswegen bin ich froh, Küchenchef in diesem Team zu sein, auch wenn es nicht immer einfach ist.

Von Kaddi Cutz