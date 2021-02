Dresden

Es hat nicht sollen sein. Da hatte der Bildhauer Georg Wrba jahrelang am Entwurf für ein Reiterdenkmal für König Georg von Sachsen gearbeitet – und als er 1915 endlich das Gipsmodell präsentieren konnte, gab es zwar viel Lob dafür, aber die Chancen, dass es umgesetzt wurde, standen schlecht. Es herrschte Krieg, Material war knapp. Drei Jahre später war die ganze Monarchie in Sachsen Geschichte. Die Wettiner hatten wie alle anderen Fürstenhäuser im Reich abdanken müssen, Dresdens Rolle als Residenzstadt wie auch als Zentralort einer monarchieorientierten Erinnerungskultur war ausgespielt.

Noch 1926 wurde das als besonders gelungen erachtete Werk Wrbas im Maßstab 1:1 im Mittelsaal des Dresdner Ausstellungspalastes am damaligen Stübelplatz gezeigt. Realisiert wurde das Monument letztlich aber nie, wie überhaupt Reiterdenkmäler für Monarchen und Generäle weitgehend aus der Zeit gefallen waren. Wie Sachsens langjähriger Landeskonservator Heinrich Magirius in seinen Ausführungen zur „Residenztopopraphie unter König Friedrich August III. (1904–1918)“ anmerkt, die in Band 3 eines Kompendiums zum Dresdner Residenzschloss abgedruckt sind (Michael Imhof Verlag, 656 Seiten, 69 Euro), war Wrbas Gipsentwurf gleichzeitig mit der Gaststätte „Italienisches Dörfchen“ und einer Freitreppe konzipiert worden, die zur Elbe führt.

Fotografie des Modells für das Denkmal für König Georg von 1926. Quelle: „Das Residenzschloss zu Dresden...“

Die ungewöhnliche Höhe des Denkmals von 5,20 Meter ohne den dazugehörigen Sockel von mindestens zwei Metern spreche für die Monumentalität des Reiterdenkmals, die für Magirius „gewiss mit dem Architekten“, also Hans Erlwein, dem Erbauer des „Italienischen Dörfchens“, abgestimmt worden sei. Einem Reiterdenkmal komme jedenfalls an dieser Stelle „eine besondere städtebauliche Bedeutung“ zu – sowohl vom Schloßplatz aus gesehen, als auch von der Brücke her. Nur ein ruhig stehendes Denkmal sei hier möglich gewesen – das dennoch von seinem Reiter beherrscht werde.

Es gibt eine ganze Reihe an Monumenten für das sächsische Herrscherhaus. Die meisten beeindrucken noch heute, manche wurden vernichtet (das Reiterdenkmal für König Albert auf dem Schloßplatz wurde 1951 abgebaut und eingeschmolzen), das Monument für König Georg wurde erst gar nicht verwirklicht.

Georg galt als bigott und verknöchert

Überhaupt hatte es wenig Denkmäler für König Georg gegeben. Als dieser am 15. Oktober 1904 nach gerade mal zweieinhalb Jahren Regierungszeit starb, hatten viele Orte bereits Planungen für ein Albert-Denkmal in Arbeit, hatten Denkmalkomitees gegründet, sammelten Spenden – da waren im sich „veralbernden“ Sachsen einfach keine Kapazitäten mehr frei. Außerdem war Georg anders als Albert eher mäßig populär gewesen, er galt einfach als zu bigott und verknöchert. Volksnähe konnte man ihm im Gegensatz zu seinem älteren Bruder Albert oder seinem ihm auf dem Thron folgenden Sohn Friedrich August III. nie bescheinigen.

Döbeln war immerhin so frei, zu Ehren König Georgs ein Denkmal zu errichten. Der Clou: Der Entwurf des Bildhauers Fred Voelkerling war eigentlich für Dresden gedacht gewesen, aber dann zerschlug sich die Sache. Voelkerling hatte jedoch freundschaftliche Beziehungen zum Döbelner Bezirkskommandeur Oberleutnant Göhler, der dann die treibende Kraft eines Georg-Denkmals in Döbeln wurde. Voelkerling und Göhler verständigten sich 1908 darauf, den Dresdner Entwurf in Döbeln zu verwirklichen, wie Sönke Friedreich in seinem bemerkenswerten Buch „Monumente (in) der Region“ über Denkmäler als Zeugnisse städtischer Erinnerungskultur in Sachsen (Leipziger Universitätsverlag, 310 Seiten, 44 Euro, ausführliche Besprechung demnächst in den DNN) festhält.

Erleichtert wurde die Umsetzung dadurch, dass der Döbelner Fabrikant Robert Tümmler zu einer Großspende von 15.000 Mark überredet werden konnte. Zwar gab es noch allerlei Kabalen um dieses Denkmal, letztlich wurde es aber am 5. September 1911 in Anwesenheit König Friedrich Augusts III. enthüllt.

Was nun Wrba angeht, der hatte dann das Glück, viele andere Denkmäler umsetzen zu können. Die Brunnenanlage „Europa auf dem Stier“ in Blasewitz entzückt ebenso die Betrachter wie der Bronzeguss „Mädchen mit Gazelle“ am Königsufer oder auch die Skulptur des auf einem Esel reitenden Bacchus am Eingang zum Ratskeller. Wrba, geboren 1872 in München, war 1907 nach Dresden gekommen, wo er bis 1930 an der Akademie der bildenden Künste unterrichtete. Er brachte die Dresdner Bildhauerschule mit den Reformideen des Deutschen Werkbundes in Kontakt und war Gründungsmitglied des Dresdner Künstlerverbandes „Die Zunft“. Das Hauptziel des „Werkbundes“ wie auch der „Zunft“ war es, eine Zusammenarbeit und Integration verschiedener Kunstformen zu erreichen und die Ornamentik um ihrer selbst willen abzulehnen: Malerei und Skulptur sollten integrale Bestandteile der Architektur sein.

Von Christian Ruf