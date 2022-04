Kauft Dresden Vonovia 3000 Wohnungen ab?

Dresden

Wenn sich der Vorstand eines im DAX notierten Unternehmens auf den Weg nach Dresden macht, hat er Wichtiges zu verkünden. Arnd Fittkau, Vorstand des Wohnungskonzerns Vonovia, verkündete am Mittwoch gemeinsam mit Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP): Dresden und Vonovia wollen eine Vereinbarung zur langfristigen Zusammenarbeit abschließen. Der Stadtrat muss dem Papier zustimmen. Das sind die wichtigsten Punkte.

Wie viele Wohnungen kauft Dresden von Vonovia?

Die Landeshauptstadt strebt den paketweisen Erwerb von bis zu 3000 Wohneinheiten aus den Wohnungsbeständen von Vonovia durch die kommunale Wohnungsbaugesellschaft Wohnen in Dresden (WiD) an, heißt es in der Vereinbarung. Das Portfolio der WiD, die vor allem bezahlbaren Wohnraum für Inhaber eines Wohnberechtigungsscheins anbietet, soll laut Hilbert bis 2030 auf 5000 Wohnungen steigen.

In welchen Gebieten kauft Dresden Wohnungen?

Das steht noch nicht fest. Wenn der Stadtrat die Vereinbarung bestätigt, werden sich beide Seiten im dritten Quartal dieses Jahres auf ein Verkaufsportfolio einigen. Der Verkauf soll spätestens in zwei Jahren abgeschlossen sein.

Wie soll Dresden den Ankauf bezahlen?

„Wenn der Stadtrat zustimmt, müssen wir im Haushalt die Grundlagen für den Ankauf legen“, erklärt Hilbert. Die WiD werde den Ankauf nicht mit eigenen Möglichkeiten stemmen können. „Bezahlbarer Wohnraum ist eine prioritäre Aufgabe“, glaubt der Oberbürgermeister an Unterstützung für das Vorhaben im Stadtrat.

Was passiert auf ehemaligen Abrissgrundstücken?

Vonovia und die Stadt wollen auf den Flächen der abgerissenen Sternhäuser in Niedersedlitz und auf früheren Wohngrundstücken an der Johnsbacher Straße in Seidnitz neue Wohnquartiere entwickeln. Priorität hat laut Hilbert die Windmühlenstraße in Niedersedlitz, hier sollen für einen Rahmenplan und Bebauungspläne die Kapazitäten im Stadtplanungsamt bereitgestellt werden. Bei beiden Grundstücken gehe es um Wohnungen im „Tausender-Bereich“, so Hilbert, die nicht nur von Vonovia und der Stadt, sondern auch von weiteren Partnern errichtet werden sollen.

Wie geht es mit den Belegungsrechten weiter?

Die Vonovia bietet der Stadt Belegungsrechte für 10 000 Wohnungen vor allem in den Stadtteilen Prohlis, Gorbitz, Reick und Johannstadt. Laut Hilbert sollen die Belegungsrechte künftig breiter über das Stadtgebiet gestreut werden, um soziale Brennpunkte zu entschärfen. Die Umverteilung der Belegungsrechte soll noch im ersten Halbjahr 2022 beginnen.

Was passiert mit unsanierten Plattenbauten?

Damit die bezahlbaren unsanierten Wohnungen nach einer Sanierung bezahlbar bleiben, muss sich aus Sicht von Hilbert die öffentliche Hand mit Fördermitteln beteiligen. Vonovia und die Stadt wollen Möglichkeiten zur Förderung der Bestandssanierung von belegungsgebundenen Wohnungen erschließen.

Wie beteiligt sich Vonovia am Klimaschutz?

„Das wichtigste Zukunftsthema“, erklärt Fittkau. Vonovia werde bis 2045 über einen nahezu klimaneutralen Bestand verfügen, kündigte er an. Das heiße für Dresden: Wärmeversorgung der Quartiere verstärkt über Fernwärme, Einsatz von erneuerbaren Energieträgern wie Photovoltaik auf den Dächern der Wohngebäude und Bau von energieeffizienten Gebäuden – auf dem Weg des Neubaus oder der Sanierung.

Welche Grundstücksgeschäfte schließen die Partner ab?

Kleingärten, die sich auf Grundstücken der Vonovia befinden, erhält die Stadt. Es handelt sich um den Kleingartenverein „Am Wiesengrund“ in der Raueinsteinstraße, um Kleingärten an der Wiesbadener Straße, der Spitzwegstraße und am Moränenende. Vonovia erhält auf der Nicolaistraße einen Fußweg von der Stadt. In dem Gebiet am Fetscherplatz waren Wohnblöcke abgerissen worden, jetzt will Vonovia neu bauen und braucht Flächen.

Wie viele Wohnungen stellt Vonovia für Flüchtlinge bereit?

„Wir konnten uns 2015, 2016 und 2017 auf Vonovia verlassen, wir können uns auch aktuell wieder auf Vonovia verlassen“, erklärte Hilbert. Das Unternehmen werde Dresden Hunderte Wohnungen für Kriegsflüchtlinge zur Verfügung stellen. Genaue Zahlen will der OB am Donnerstag nennen.

Was sagt die Politik zu der Vereinbarung?

„Viel Geklingel, wenig Substanz. Es handelt sich um eine blumige, unkonkrete und unverbindliche Absichtserklärung. Wir sehen viel Selbstinszenierung und ein ziemlich dünnes Ergebnis. Der Oberbürgermeister, der die Immobilienspekulation und den Anstieg der Wohnkosten in Dresden jahrelang hat laufen lassen, möchte sich nun kurz vor der Wahl ein soziales Mäntelchen umhängen“, erklärte Linke-Bauexperte Tilo Wirtz.

Stichwort Vonovia: Das DAX-Unternehmen besitzt in Dresden rund 45 000 Wohnungen und bietet 80 000 Menschen ein Dach über dem Kopf. Vonovia hält die Bestände der früheren kommunalen Woba und errichtet auch Neubauwohnungen.

Von Thomas Baumann-Hartwig