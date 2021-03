Kaufpark Nickern in Dresden: Die Würfel sind gefallen

Dresden

Entspannt konnte Kurt Krieger am Mittwochabend die Debatte im Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau im Rathaus verfolgen. Wusste er doch die deutliche Mehrheit, die ihm Anfang März noch verwehrt wurde, hinter sich. Mit acht Ja-Stimmen (CDU, AfD, FDP, Freie Wähler) bei acht Stimmenthaltungen (Grüne, Linke, SPD) gab der Ausschuss Grünes Licht für den neuen Kaufpark Nickern.

„Das Votum wird noch eindeutiger ausfallen“

„Dieses Votum war jetzt eindeutig. Und ich bekomme ein noch eindeutigeres Votum, wenn das Gutachten zu den Auswirkungen auf den Einzelhandel in der Innenstadt vorliegt“, erklärte Krieger nach der Abstimmung. 300 Millionen Euro werde er in den Kaufpark Nickern investieren, kündigte der charismatische Unternehmer an. Für dieses Geld hätte er einen großen Einkaufspark in Westdeutschland kaufen können. „Ist mir gerade angeboten worden. Mache ich aber nicht. Wir sind anders.“

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ein Familienunternehmen vertrete er, und er wolle Entwicklung für andere Familienunternehmen in Nickern garantieren. „Die Händler kommen zu mir und sagen: Wenn hier nichts passiert, dann ziehen wir aus“, schilderte Krieger die Situation im 1996 eingeweihten Kaufpark, der langsam verfällt. „Wir nehmen jetzt das Geld in die Hand und bauen einen schönen Stadteingang.“

„Das Internet ist unser Gegner“

Der Elbepark, der zum Imperium des Kurt Krieger gehört, sei ebenso wenig ein Gegner des Innenstadthandels wie ein neuer Kaufpark Nickern. „Das Internet ist unser Gegner. Es gibt keinen Gegensatz zwischen Innenstadthandel und Einzelhandelslagen am Stadtrand. Wir sitzen im selben Boot.“

Neubau in Holzhybridbauweise

Er als Einzelhändler habe in der Coronakrise ein Drittel seiner Umsätze eingebüßt. Dennoch wage er sich an das Vorhaben, das für ihn vor allem eines bedeute: „Sehr, sehr viel Arbeit“, so der 73-Jährige. Krieger will den Kaufpark im laufenden Betrieb neu bauen und plant schon in diesem Jahr die ersten Abrissarbeiten. Bis zum Weihnachtsgeschäft 2024 sollen alle Geschäfte fertig sein, bis 2025 auch die Außenanlagen. Der Unternehmer verspricht einen kleinen Wald, eine Holzhybrid-Bauweise für die Kopfbauten an der Dohnaer Straße, intensive Dachbegrünung und Photovoltaik.

Bis zu 200 Quadratmeter für soziokulturelle Zwecke

„Das mache ich aber nicht für die Grünen“, gibt er unumwunden zu, „sondern weil es Mainstream ist. Ständig sind diese Nachhaltigkeitsgeschichten im Gespräch.“ Für die Grünen macht Krieger etwas anderes: Er verspricht, 150 bis 200 Quadratmeter im neuen Kaufpark für soziokulturelle Zwecke zur Verfügung zu stellen. Was immer das heißen mag – konkrete Vorstellungen gibt es in der Stadtverwaltung noch nicht.

Nullsummenspiel bei den innenstadtrelevanten Sortimenten

Apropos Quadratmeter: Krieger verzichtet auf 800 Quadratmeter Verkaufsfläche für innenstadtrelevante Sortimente im Kaufpark. Die Verkaufsfläche des Einkaufszentrums sinkt von 38 500 Quadratmetern auf 37 700 Quadratmeter. Dafür entsteht neben dem Kaufpark ein neuer Sconto-Möbelmarkt. Mit 800 Quadratmetern Verkaufsfläche für innenstadtrelevante Sortimente. Nullsummenspiel...

Von Thomas Baumann-Hartwig