Kaufpark Nickern in Dresden: Das plant Kurt Krieger

Dresden

Der Eingang in ein Einkaufszentrum über Treppen? Würde man heute niemals so bauen, sagt Kurt Krieger. Der 73-jährige Projektentwickler für und Betreiber von Handelsimmobilien will den Kaufpark Nickern auf Vordermann bringen. Dazu erwartet er am 10. März ein klares Votum für seine Pläne im Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau.

Kommt das Votum nicht, dann legt Krieger seine Pläne zurück in die Schublade. „Es kommt vor, dass sich Projekte nicht realisieren lassen“, sagt er gelassen. Er hat eine Kaufoption für den Kaufpark Nickern, die bis zum 21. März verlängert wurde. Ein halbherziges Votum, und er ziehe die Option nicht.

Neben der Zustimmung brauche er auch die Aussicht, in einem Jahr die Baugenehmigung erhalten zu können. Wenn das vorliege, werde er schon in diesem Jahr mit den ersten Abrissarbeiten beginnen. 2023 könne der erste Teil des neuen Kaufparks Nickern öffnen und 2024 der zweite Teil.

Krieger will den Kaufpark nicht umgestalten, sondern komplett abreißen und neu errichten. Mit hochwertiger Architektur zur Dohnaer Straße und den Ankermietern Kaufland, Mediamarkt und TK-Maxx. Rund 240 Millionen Euro und fünf Jahre Bauzeit –auch nach einer Eröffnung gibt es noch Arbeiten auszuführen –plant der Projektentwickler. „Gar so viele Projekte in diesem Ausmaß werde ich nicht mehr in Angriff nehmen“, sagt er.

Vorbehalte der Innenstadthändler kann Krieger nicht nachvollziehen. „Der Kaufpark ist keine Konkurrenz für die Innenstadt, sondern für den Elbepark.“ Dieses Einkaufszentrum betreibt –Kurt Krieger.

Von Thomas Baumann-Hartwig