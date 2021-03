Kaufpark Nickern: Diesen Plan legt Dresden vor

Dresden

Die Stadtverwaltung hat geliefert, jetzt ist der Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau an der Reihe: Am 10. März berät das Gremium den „Bebauungsplan Nr. 3066, Dresden-Nickern Nr. 5, Neuer Kaufpark Nickern“ in erster Lesung. Am 31. März sollen die Ausschussmitglieder den Aufstellungsbeschluss treffen. Das wäre der Startschuss für Abriss und Neubau des Einkaufszentrums an der Autobahn 17.

Unternehmer Kurt Krieger will das 25 Jahre alte Einkaufszentrum komplett umgestalten. Krieger betreibt in Dresden bereits den Elbepark und plant nun, den in die Jahre gekommenen Kaufpark Nickern zu neuem Leben zu erwecken. Dabei soll die Verkaufsfläche für innenstadtrelevante Sortimente von derzeit rund 21.000 Quadratmetern auf 30.600 Quadratmeter wachsen.

Händler und Gewerbetreibende in der Innenstadt sehen die Pläne mit Sorge, weil eine mächtige Konkurrenz mit kostenlosen Parkplätzen entsteht, die Kaufkraft abzieht. Krieger hat insbesondere auch tschechische Tagestouristen als Zielgruppe für seinen Einkaufstempel im Visier.

Von Thomas Baumann-Hartwig