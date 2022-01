Katzencafé in Dresden eröffnet später als geplant

Dresden

Noch im ersten Halbjahr 2022 sollte Dresdens erstes Katzen-Café eröffnen – doch nun müssen sich die Freunde der plüschigen Vierbeiner wohl noch einige Monate länger gedulden. Der Katzentempel in Dresden, ein weiterer Ableger des gleichnamigen Restaurants in München, kommt später, weil allen voran die Coronakrise die Planungen durcheinandergewirbelt hat.

Ein halbes Dutzend Katzentempel-Filialen gibt es bereits in Deutschland, darunter auch eine in Leipzig. Die Restaurants haben buchstäblich den Miau-Effekt, gehören dort doch stets auch eine Hand voll Katzen mit zum Inventar, die – je nach Lust und Laune – den zweibeinigen Gästen Gesellschaft leisten.

Fellchen Yami ist die Schüchterne im Leipziger Katzentempel. Dort gibt es bereits seit längerem eine Filiale. Quelle: Regina Katzer

Schon länger waren die Initiatoren der flauschigen Lokalitäten auf der Suche nach einem Franchise-Partner in Dresden – und hatten diesen schließlich auch vor reichlich einem halben Jahr gefunden. Bis zum Beginn dieses Sommers sollte der neue Standort in der Dresdner Altstadt seine Pforten öffnen.

Zunächst ausgewählte Immobilie genügt Ansprüchen nicht

Doch das wird so nicht ganz zu packen sein, wie die Verantwortlichen der Katzentempel-Gesellschaft jetzt auf Nachfrage und mit Verweis auf die Pandemie erklärten. Außerdem hatten sich die Betreiber zwischenzeitlich gegen die zunächst ins Auge gefasste Lokalität entschieden, „da sie den Ansprüchen nicht gerecht werden konnte“. Eine Alternative sei aber bereits im Blick. In jedem Fall, so heißt es, sei die Eröffnung des Dresdner Katzentempels noch dieses Jahr geplant, voraussichtlich im dritten Quartal.

Das Konzept sieht ein Restaurant mit vollwertigem Speise- und Getränkeangebot vor. Auf tierische Zutaten wird dabei allerdings verzichtet. Die Katzen, die in den Restaurants ein neues Zuhause finden, werden in der Regel bei Tierschutzeinrichtungen adoptiert.

Internet katzentempel.de

Von Sebastian Kositz