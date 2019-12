Dresden

Der Erweiterte Senat der Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (HTW) hat am Dienstag Prof. Dr. rer. nat. Katrin Salchert zur Rektorin gewählt. Sie tritt am 1. März 2020 die Nachfolge von Professor Roland Stenzel an, dessen zweite Amtszeit endet.

Katrin Salchert studierte Chemie an der Universität Leipzig, wo sie 1996 im Fach Biochemie promovierte. 2006 wurde sie auf das Lehrgebiet Naturstoffchemie an die Hochschule Lausitz – heute Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg – berufen. Seit 2015 ist die Chemikerin dort als Vizepräsidentin für Wissens- und Technologietransfer und Struktur tätig.

„Sie ist sowohl deutschlandweit als auch international sehr gut vernetzt“, heißt es in der Mitteilung der Hochschule. Ziel der neuen Rektorin sei es, die HTW als Innovationstreiberin in Sachen Digitalisierung zu etablieren, die internationalen Kooperationen in Forschung und Lehre auszubauen sowie zukunftsfähige Forschung und Transfer zu stärken.

