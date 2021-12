Dresden

In Sachsen hat man es nicht leicht, wenn man sich seine Corona-Impfung abholen möchte, sei es zum ersten Mal oder zum Auffrischen. Während die Leute früher vor den Konzertkassen mit Campingstühlen und Verpflegung campierten, um an begehrte Tickets zu kommen, spielen sich solche Szenen derzeit vor wiedereröffneten Impfzentren ab.

Sind es organisatorische Hürden?

Sabine Sorgenfrei will helfen. Sie ist Ärztin im Ruhestand, war schon im Frühjahr als Impfärztin freiwillig im Einsatz und steht nun wieder bereit. Doch seit über zwei Wochen läuft ihre Bereitschaft bei der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen (KVS) ins Leere. „Überall hört und liest man von Personalmangel und wenn man sich freiwillig anbietet, passiert nichts“, wundert sie sich. Es scheint nicht an Helfern zu mangeln, viel mehr an organisatorischen Hürden, mutmaßt die Medizinerin. Und es gehe nicht nur ihr so: In einer WhatsApp-Gruppe haben sich Freiwillige zusammengefunden und fragen sich täglich ab, ob schon jemand was gehört habe, berichtet Sabine Sorgenfrei. Bisher Fehlanzeige.

Auf DNN-Nachfrage erklärt die KVS die Gründe dafür wie folgt: „Die Einsatzplanung der Ärztinnen und Ärzte erfolgt entsprechend der räumlichen und zeitlichen Verfügbarkeit – manche Ärzte sind nur in begrenzten Zeitfenstern einsetzbar und örtlich gebunden, andere sind wiederum flexibel in jeglicher Hinsicht.“ Außerdem stelle die KVS das Personal entsprechend der gemeldeten Kapazitäten für die Einsätze zur Verfügung, heißt es weiter. Und die Kapazitäten richten sich nach der Zahl der Impfwilligen und der Lieferbarkeit der Impfstoffe.

KVS hat großen Bewerberpool

Die KVS verfüge seit den ersten Impfaktionen im Winter über einen großen Bewerberpool an Ärzten, die die Impfzentren und mobilen Teams unterstützen wollen. „Die Einsatzplanung ist komplex und aufgrund der Bewerberzahl kann nicht jeder Arzt, der bei den Impfungen unterstützen möchte, sofort zum Einsatz kommen“, heißt es. Dennoch sei die KVS dankbar über die hohe Einsatzbereitschaft.

Heißt also, wenn die Impfbereitschaft der Dresdner in den kommenden Wochen steigt, kommen Sabine Sorgenfrei und ihre Kollegen vielleicht doch noch zum Einsatz. Vorausgesetzt, es ist auch genügend Impfstoff da.

Impfzentrum in Dresden wieder geöffnet

In Dresden ist mittlerweile das Impfzentrum in der Messe wieder geöffnet. Montags bis sonnabends zwischen 10 und 18 Uhr werden die Vakzine Biontech, Moderna sowie Johnson & Johnson verimpft. Derzeit reichen die Dosen für 700 Impfungen pro Tag. Voraussichtlich ab Montag können Termine auch online unter www.sachsen.impfterminvergabe.de gebucht werden

Von Lisa-Marie Leuteritz