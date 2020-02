Kasek contra Hannig – Löschen am Richtertisch

Dresden

Was für ein Bild: Rechtsanwalt Frank Hannig steht am Mittwoch mit seinem mobilen Endgerät am Richtertisch im Schwurgerichtssaal des Landgerichts Dresden. Unter den Argusaugen von Richter Stefan Dreher und Anwalt Max Malkus löscht Hannig einen Eintrag auf der Internetplattform Facebook. Verfahren erledigt. Nicht mehr und nicht weniger.

Der Fall: Alles begann mit einer Debatte bei Facebook

In der Nacht vom 12. zum 13. Dezember 2019 hat sich Frank Hannig, Rechtsanwalt und Stadtrat für die Freien Wähler in Dresden, an einer Debatte bei Facebook beteiligt. Am 1. September 2019 soll Jürgen Kasek, Rechtsanwalt und Stadtrat für die Grünen in Leipzig, am Rande einer Demonstration ein AfD-Mitglied aus Freiburg als „Nazi-Schwein“ bezeichnet haben, sagt Hannig. Straffrei: Die Staatsanwaltschaft Leipzig stellte ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung ein. Das wurde bei Facebook thematisiert. „Der Erste, der Kassek als alte Kommunistensau tituliert, wird von mir kostenlos vertreten“, schrieb Hannig.

Die Beleidigung: Das sagt Jürgen Kasek

Der Leipziger Stadtrat, früher Landesvorsitzender der Grünen und Freund einer deutlichen Sprache, bestreitet, das Wort „Nazi-Schwein“ in den Mund genommen zu haben. Hannig verstoße gegen sein Persönlichkeitsrecht, begründete Kasek seine Klage. „Wieso soll mein Mandant ein Kommunist sein?“, fragte Anwalt Max Malkus, der Kasek vertrat, „die Grünen sind doch eine neoliberale Partei.“ Hannig verspreche jemanden, der Kasek beleidigt, einen Vorteil von 500 Euro. Das sei der Wert einer anwaltlichen Vertretung.

Die Verrohung: Das sagt Frank Hannig

„Ich habe altes Nazi-Schwein verstanden“, sagt Hannig. Die Sprache in der politischen Auseinandersetzung sei verroht, das werde zwangsläufig zu Taten führen und das Land zerreißen. „So dürfen wir nicht weitermachen.“ Das habe er mit seinem Beitrag zum Ausdruck bringen wollen. „Wir müssen verbal abrüsten.“

Der Richter: Wo soll das Verfahren hinführen?

Richter Dreher erklärte, dass die beiden Herren kommunalpolitische Aktivisten seien, könne nicht als Freibrief für Beleidigungen herhalten. Die Frage sei nur, an welcher Stelle die Grenze gezogen werden müsse. „Wer selbst lautstark austeilt, aber beim leisesten Widerspruch vor Gericht zieht, macht sich unglaubwürdig.“ Wo solle das Verfahren hinführen?, fragte Dreher. Sollten die Parteien nicht mit gutem Beispiel vorangehen und verbal abrüsten? „Sie könnten tun, was die große Politik nicht schafft“, riet er zu einem Vergleich.

Die Lösung: Hannig löscht den Eintrag

„Ich bin zu jedem Vergleich bereit. Ich mache mich doch unglaubwürdig, wenn ich jetzt bis aufs Messer streite“, erklärte Hannig. „Auch wenn ich durchaus Erfolgsaussichten sehe.“ Er habe nicht provozieren wollen. „Ich wollte auf ein Problem hinweisen.“ Deshalb habe er kein Problem damit, den Eintrag zu löschen. Was er am Richtertisch dann auch tat. Nicht, ohne vorher Anwalt Malkus darauf hinzuweisen, dass er es sich verbitte, von Kasek als „Nazi“ oder „Ultrarechter“ bezeichnet zu werden.

Der Abschluss: Das Verfahren ist erledigt

Worauf hin Malkus für seinen Mandanten, der zur gleichen Zeit in Leipzig als Anwalt vor Gericht tätig war und nicht persönlich erscheinen konnte, die Sache für erledigt erklärte. „Herr Hannig hat Herrn Kasek quasi für vogelfrei erklärt. Ich glaube nicht, dass er das noch einmal tun wird.“ Er hoffe, dass Hannig das, was er gesagt habe, nun auch vorleben werde. „Danke für die ruhige, sachliche Verhandlung. Vielleicht haben wir ein kleines Zeichen gesetzt“, erklärte Dreher.

Von Thomas Baumann-Hartwig