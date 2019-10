Dresden

Bauarbeiter der Firma DGS Dresdner Gleis- und Straßenbau GmbH aus Radebeul sanieren ab Montag, 14. Oktober, bis voraussichtlich Sonnabend, 26. Oktober, einen Fahrbahnabschnitt der Karlsruher Straße im Ortsamtsbereich Plauen.

Die Arbeiten erstrecken sich zwischen Hausnummer 63 und der Kreuzung Karlsruher Straße, Stuttgarter Straße und Paul-Büttner-Straße.

Während dieser Arbeiten ist die Karlsruher Straße halbseitig gesperrt und wird stadtauswärts in eine Einbahnstraße umgewandelt. Stadteinwärts müssen Straßenverkehrsteilnehmer deshalb eine Umleitung über die Stuttgarter Straße und die Heilbronner Straße in Kauf nehmen. Zudem können Autofahrer in den Abschnitten, in denen gebaut wird, nicht parken.

Auch der öffentliche Nahverkehr ist eingeschränkt, da die Bushaltestellen während der Sanierung verlegt werden müssen. Hier sollten die örtlichen Aushänge beachtet werden. Die Kosten der neuen Fahrbahn betragen laut Rathaus-Angaben rund 80.000 Euro.

Von DNN