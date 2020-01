Karls Erlebnis-Dorf will 13 Millionen Euro in Bannewitz investieren

Bannewitz

Christoph Fröse (parteilos), Bürgermeister von Bannewitz, ist optimistisch, dass es in seiner Gemeinde an der B170 – gegenüber vom Schloss Nöthnitz – bald ein „Karls Erlebnis-Dorf“ mit gläsernen Manufakturen, Bauernmarkt und Attraktionen für Kinder gibt. Fröhse hofft, dass vielleicht schon 2022 Eröffnung gefeiert wird.

Denn Erdbeer-König Robert Dahl, der in Deutschland – an der Ostsee und bei Berlin – insgesamt schon fünf Freizeitparks sehr erfolgreich betreibt, steht gewissermaßen in den Startlöchern. „Wir wollen in einem ersten Step 13 Millionen Euro investieren“, sagt Dahl. Und in dieser Summe sei der Grundstückskauf noch nicht einberechnet. 85 Arbeitsplätze für festangestellte Mitarbeiter wolle er schaffen. Gerne würde er 2021 mit Bauen beginnen, denn „Karls“ habe viele Fans in Sachsen und vor allem in und um Dresden, weiß er. Aber noch ist eben nicht alles geklärt.

„Wir sind in positiven Gesprächen“, sagt der Bürgermeister in Bezug auf die Verhandlungen mit den Eigentümern der beiden Flurstücke, auf denen das Familienunternehmen aus Rövershagen ( Rostock) bauen soll und will. Denn das Land gehört nicht der Gemeinde, sondern dem Globus-Chef und der Dresdner Vorgebirgs Agrar AG. Und dieser Kauf ist noch nicht über die Bühne.

Zudem gibt es in Bannewitz durchaus nicht nur begeisterte Stimmen, sondern viele Bedenken. Deshalb hatte der Bürgermeister am Freitag Gemeinde- und Ortschaftsräte eingeladen, mit ihm nach Elstal bei Berlin zu fahren und mit Robert Dahl direkt ins Gespräch zu kommen.

Christoph Fröse will "Karls" nach Bannewitz holen. Quelle: Catrin Steinbach

Was plant „Karls“ in Bannewitz ?

In Elstal wurde 2014 ein „Karls Erlebnis-Dorf“ eröffnet. „Dieser Standort hat für uns besondere Bedeutung, denn er wird in Zukunft unser größter sein“, erklärte Robert Dahl den Bürgervertretern aus Bannewitz. Denn das ohnehin schon große Erlebnis-Dorf, das auch Deutschlands größte Eisfiguren-Ausstellung beherbergt, wird erweitert. Auf einem ehemaligen Kasernengelände will Obstbauer Dahl mit der Gemeinde Wustermark ein Feriendorf entwickeln.

„Aber so groß werden wir in Bannewitz nicht bauen“, stellt der Unternehmer klar. „So wie die Erlebnisdörfer auf Rügen und auf Usedom – das ist das, was wir für Bannewitz im Kopf haben.“ Eine Achterbahn zum Beispiel und andere Fahrgeschäfte, die viel Platz wegnehmen, sowie eine Eiswelt werde es nicht geben.

Robert Dahl, Gründer und Inhaber von Karls Erlebnis-Dorf (früher Karls Erdbeerhof). Quelle: Catrin Steinbach

In einer ersten Ausbaustufe seien neben Gastronomie und Bauernmarkt zunächst drei Manufakturen geplant und natürlich ein Außenbereich mit vielen Spiel- und Vergnügungsangeboten sowie einem kleinen Streichelzoo. Später werde „noch nachverdichtet“.

Bei „Karls“ ist der Eintritt frei, für bestimmte aufwändige Fahrgeschäfte allerdings muss man bezahlen. Kostenpflichtig werden in Bannewitz die Traktorbahn und die Erdbeerraupenbahn sein. Für die, die öfter kommen wollen, gibt es aber Sparangebote. Dahl hofft auf 500 000 Besucher im Jahr.

Damit Gäste, die mit dem Auto anreisen, ihre Autos abstellen können, will Robert Dahl zunächst 460 Parkplätze in Bannewitz bauen. „Wir werden aber auf jeden Fall auf dem Gelände eine Fläche freihalten, um die Zahl der Parkplätze bei Bedarf erweitern zu können. Denn wir wollen auf keinen Fall in Bannewitz einen Parkplatzsuchverkehr“, betont er.

Woher nimmt „Karls“ die vielen Erdbeeren?

Robert Dahl, in dessen Freizeitparks die Erdbeere im Mittelpunkt steht, baut die roten Früchte auf einer Fläche von 450 Hektar selber an. „Wir kaufen keine Erdbeeren zu“, stellt der Unternehmer klar, der nach eigener Aussage mittlerweile knapp 1000 festangestellte Mitarbeiter beschäftigt. Denn er wolle die absolute Kontrolle über Qualität und Geschmack. Seine gesamte Ernte vermarktet Dahl selbst. „Die meisten Früchte verkaufen wir frisch, das andere frosten wir frisch geerntet ein.“ So kann auch jetzt im Winter aus den eingefrosteten Früchten Marmelade gekocht werden.

Wie sind die Erfahrungen in Elstal bei Berlin mit „Karls“?

„Karls“ zieht Touristen an, hat aber viele Stammgäste aus dem Umland. Insgesamt etwa eine Million Besucher pro Jahr sind es in Elstal, „darunter sind viele aus Sachsen“, betont Holger Schreiber. Er ist der Bürgermeister der Gemeinde Wustermark, zu der Elstal gehört.

Schreiber hat sich am Freitag extra Zeit genommen, um Fragen der Bannewitzer Bürgervertreter zur Zusammenarbeit mit dem Freizeitparkunternehmen und die Auswirkungen auf die Gemeinde zu beantworten. Über die Zusammenarbeit mit Robert Dahl und auch dessen Engagement für die Gemeinde ist er des Lobes voll. Auch werde der Freizeitpark von den Einwohnern Elstals und dem Umland sehr gut angenommen und ganz stark genutzt.

Ponyreiten, Achterbahn, Erdbeer-Drop, Streichelzoo, Traktorbahn, Sandkasten mit Bagger im Freizeitpark von "Karls" in Elstal. Eine Achterbahn soll Bannewitz nicht bekommen, dafür ist die Fläche zu klein. Quelle: Catrin Steinbach

Zudem könne er berichten, dass das Erlebnisdorf für den Verkehr keine zusätzliche Belastung sei. Die Begründung: Die Besucher des Erlebnisparkes seien nicht zu den Stoßzeiten unterwegs und würden auch nicht alle auf einmal, sondern Step-by-Step wieder wegfahren. Auch bei den Verkaufssortimenten des Bauernmarktes gebe es zum Umland „gar keine Konkurrenz“.

Die Gewerbesteuereinnahmen, die der Gemeinde zugute kommen, würden sich im sechsstelligen Bereich bewegen. Holger Schreibers Appell an die Bürgervertreter aus Bannewitz: „Ich kann Sie nur ermuntern, haben Sie den Mut und gehen Sie den Weg, tun Sie Ihren Bürgern etwas Gutes.“

Was sehen die Bannewitzer Bürgervertreter kritisch?

Die Bannewitzer zeigen sich am Freitag beeindruckt von „Karls“ Entwicklung vom kleinen Obstbaubetrieb zum Freizeitparkunternehmen und von dem, was das Erlebnis-Dorf alles bietet. Aber alle Bedenken kann der Besuch am Freitag in Elstal bei Berlin nicht ausräumen. Vor allem die Verkehrsführung zu und vom geplanten Freizeitpark treibt die Ortschafts- und Gemeinderäte um. Und dass „Karls“ die Parkplätze kostenlos anbiete könne sich für ihn als Bumerang erweisen. Denn einige Gemeindevertreter befürchten, dass dann dort Dresden-Besucher ihr Auto abstellen, um mit dem Bus in die Stadt zu fahren.

Heiko Gildemeister (Wir für Bannewitz) ist 2. Stellvertretender Bürgermeister von Bannewitz: „Ich bin bei der Berufsfeuerwehr und war schon bei vielen Unfällen vor Ort. Aus meiner Erfahrung heraus ist die Abfahrt von der Autobahn auf die B170 der kritischste Punkt an dem „Karls“-Projekt. Die Auffahrt ist jetzt mit einer Ampel geregelt. Wenn sich das Verkehrsaufkommen durch das Erlebnis-Dorf erhöht, droht aus meiner Sicht dort ein Rückstau, der sich bis in den Tunnel ziehen kann. Und das wäre brandgefährlich.“

Sabine Pelz (Grüne), Gemeinderätin in Bannewitz: „Das Projekt Karls hat viele Vorteile, aber auch Nachteile. Wir kennen noch kein Verkehrskonzept und wir sehen auch die Versiegelung von Ackerland kritisch. Sehr wichtig finden wir, dass die Ansiedlung von Karls keine negativen Auswirkungen auf die Frischluftschneise zwischen Boderitz und Cunnersdorf haben darf. So wie es jetzt geplant ist, wäre „Karls“ ja weit genug weg. Aber was ist, wenn dann später doch eine Erweiterung kommt?“

Am 3. März will Unternehmer Robert Dahl mit den Bürgervertretern in Bannewitz über strittige Fragen sprechen. Christoph Fröse hofft dann in der Gemeinderatssitzung vom 24. März auf einen Aufstellungsbeschluss. Aber das letzte Wort haben die Bürgervertreter.

Von Catrin Steinbach