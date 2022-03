Dresden

Die Sächsische Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) hat sich am Dienstagnachmittag im Dresdner Uniklinikum mit Bürgern aus Dippoldiswalde zu einer Podiumsdiskussion zum Thema einrichtungsbezogene Impfpflicht getroffen. Der Stuhl neben ihr blieb vorerst leer: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), der sich ebenfalls angekündigt hatte, um sich den Fragen der Bürger zu stellen, verspätete sich um eine halbe Stunde.

„Wir müssen die Gesetze, die wir machen, ernst nehmen“

Das Thema des Nachmittags war schnell klar: Was passiert am 16. März mit den ungeimpften Pflegekräften und medizinischen Mitarbeitern? Eine Zahnärztin aus Dippoldiswalde berichtete von der Sorge ihrer Patienten, dass die Versorgung nicht mehr gewährleistet werden kann. Sie selbst habe keinen Druck auf ihre Beschäftigten ausgeübt, fast alle seien ungeimpft. Ähnliches berichtete Unfallchirurg André Göring. In seiner Praxis sei niemand geimpft, er wolle wissen, wie es nun weitergeht.

Der Bundesgesundheitsminister beantwortete die Frage drastisch: „Wenn die einrichtungsbezogene Impfpflicht in einer Praxis nicht umgesetzt werden kann, muss der Betrieb eingestellt werden, das ist die Konsequenz. Wir müssen die Gesetze, die wir machen, ernst nehmen.“ Man wolle damit verhindern, dass Menschen schwer an Corona erkranken. Lauterbach sieht die einrichtungsbezogene Impfpflicht weiterhin als den richtigen Weg an, auch wenn die derzeitig vorherrschende Omikron-Variante milder verlaufe. „Es sterben auch jetzt noch zwischen 200 und 300 Menschen pro Tag an Corona. Da bin ich als Minister nicht bereit zu sagen, damit können wir uns abfinden“, sagte Lauterbach.

Und: Die einrichtungsbezogene Impfpflicht reicht dem SPD-Politiker nicht: „Es braucht eine allgemeine Impfpflicht. Dafür werde ich weiterhin im Bundestag kämpfen.“

14 300 Corona-Tote in Sachsen

In Sachsen sieht das Ganze laut Petra Köpping jedoch etwas anders aus. Denn hier sei man mit einer besonders niedrigen Impfquote in den Einrichtungen konfrontiert. „Das ärgert mich. Wir haben in Sachsen 300 000 Menschen, die von der Impfpflicht betroffen sind, 100 000 davon sind ungeimpft.“ Gleichzeitig seien in Sachsen in den letzten zwei Jahren 14 300 Menschen an Corona gestorben. „Ich verstehe nicht, dass uns das nicht berührt und dass das niemanden interessiert.“ Trotzdem habe man auf diesen Umstand reagiert und die Versorgungssicherheit an oberste Stelle gesetzt – in dem Rahmen, den das Gesetz zulasse. Bedeutet: Wenn ein Mitarbeiter ungeimpft ist, droht zwar ein Betretungs- oder Beschäftigungsverbot, das Gesundheitsamt hat aber noch einen Spielraum. Es muss also geprüft werden, ob ein Beschäftigungsverbot die Versorgungslage gefährden würde. Die Entscheidung trifft das Gesundheitsamt.

Newsletter Kompakt Die wichtigsten Nachrichten und Meldungen des Tages aus Dresden – täglich gegen 17 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Impfpflicht soll Ansteckungsrisiko minimieren

„Herr Lauterbach, sie möchten also lieber geschlossene Praxen, als ungeimpftes Personal, das Patienten behandelt, habe ich das richtig verstanden?“, hakte eine Frau aus Dippoldiswalde nach, die ihren Job als Medizinische Fachangestellte während der Corona-Pandemie an den Nagel hing. „Ich werde nicht fürs ,Möchten’ bezahlt, ich bin als Minister dafür zuständig, Gesetze umzusetzen“, entgegnete Lauterbach. Es sei durch Studien belegt, dass eine Ansteckung tödlich verlaufen kann, und dieses Risiko müsse durch die einrichtungsbezogene Impfpflicht minimiert werden. „Ist es nicht eine Selbstverständlichkeit, dass wir uns als Mediziner impfen lassen, um unsere Patienten zu schützen? Ich würde die Skepsis verstehen, wenn die Impfung schwere Nebenwirkungen hätte. Dies ist aber nicht der Fall, und sie wurde inzwischen milliardenfach verabreicht“, ergänzte der Minister. Dennoch räumte er ein, dass über Details des Gesetzes geredet werden müsse, wenn die Versorgung nicht mehr gewährleistet werden kann.

Für die Zahnärztin aus Dippoldiswalde waren die Antworten der Politiker ernüchternd: „Wir haben seit zwei Jahren ein funktionierendes Hygienekonzept, haben niemanden angesteckt, wurden nicht angesteckt. Ich verstehe nicht, warum das jetzt sein muss.“

Von Lisa-Marie Leuteritz