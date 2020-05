Karin Großmann ist neue Pfarrerin der Evangelischen Studierendengemeinde Dresden

Dresden

Die Corona-Krise sei nicht die Zeit für fromme Sprüche. „Es ist die Zeit des echten und des gewagten Glaubens. Und die größte Glaubenstat in dieser Zeit ist das Eingeständnis unserer eigenen Schwachheit.“

Programmatische Worte, die Karin Großmann den Zuschauern der Livestream-Übertragung des Gottesdienstes aus der evangelischen Zionskirche in der Dresdner Südvorstadt mitgab. Nicht stark sein zu müssen um jeden Preis. Sondern vor Gott die eigene Begrenztheit einzugestehen und so auch Mitgefühl für andere Schwache aufbringen zu können. Es ist eine andere Art von Mut, die Karin Großmann vorschlägt – die des Glaubens. Es war der erste öffentliche Auftritt der 32-jährigen Theologin als neue Pfarrerin der Evangelischen Studentengemeinde Dresden ( ESG), die Anfang des Jahres, neuen Sprachregelungen folgend, in „ Studierendengemeinde“ umbenannt wurde.

Anzeige

Offenheit für neue Ideen und Arbeitsformen

Von Glaubensthemen alltagsnah, lebendig und verständlich sprechen zu können – diese Fähigkeit war schon den drei Abgesandten des „Popensuchkommandos“ der ESG aufgefallen. „Pope“ bezeichnet in der ESG-Sprache den Studentenpfarrer. Bald nachdem der bisherige Amtsinhaber Tilmann Popp als Superintendent nach Bautzen gewechselt war, hatten sich die neun Mitglieder wie üblich zur Kandidatensuche aufgemacht. „Drei Stunden lang haben sie mir viele tiefgehende Fragen gestellt“, erinnert sich Karin Großmann. Hinterher sei sie ebenso kaputt wie glücklich gewesen. Vor allem beeindruckt davon, wie sorgfältig die Studentinnen und Studenten ihre Suche betrieben.

Weitere DNN+ Artikel

Überzeugt habe die Theologin ferner mit ihrer Fähigkeit, sich auf ihr Gegenüber einlassen zu können, ihrer Offenheit für neue Ideen und Arbeitsformen, sagt Suchkommando-Mitglied Johanna Dohndorf. Ebenso durch ihre Kreativität und Begeisterungsfähigkeit.

Zugute kam ihr auch die Doppelerfahrung aus Elstra bei Kamenz. Dort leitete sie in den zurückliegenden drei Jahren zum einen als Ortspfarrerin eine ländliche Gemeinde. Zum anderen arbeitete sie im Team – als Jugendpfarrerin des Kirchenbezirks Bautzen-Kamenz. Diese unterschiedlichen Aufgaben und Arbeitsweisen seien eine Bereicherung gewesen, erzählt sie. Doch zwei halbe Stellen – diese Erfahrung machen viele in der Landeskirche – sind mehr als eine ganze. Phasen der Ruhe seien selten gewesen. „Ich hatte permanent das Gefühl, nicht alles geben zu können.“

Aufgewachsen ohne Kirche

Religion hat Karin Großmann von sich aus entdeckt. Geboren 1987 in Leipzig, wuchs die Tochter eines Radiologen und einer Kieferorthopädin ohne Kirche auf. Erst mit dem Umzug der Familie nach Gornau bei Zschopau begegnete sie als 14-Jährige Mitgliedern der Jungen Gemeinde. Mit denen konnte sie über ihre Fragen reden, etwa die nach der Existenz Gottes. „Sie haben mir mit Geduld zugehört“, erinnert sie sich. Schließlich ließ sie sich taufen.

Die neue Erfahrung, getragen zu sein, sei nicht frei von Widersprüchen gewesen. Einerseits die beeindruckend tiefe Herzensfrömmigkeit des Erzgebirges, andererseits eine gewissen Enge. Pfarrerin zu werden habe sie sich damals noch nicht vorstellen können. Und manche aus ihrem Freundeskreis zweifelten, ob eine Frau in diesem Amt überhaupt mit der Bibel vereinbar sei. Psychologie oder Deutsch und Geschichte im Lehramt wollte sie zunächst studieren.

Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen lernte sie nach dem Abitur in einem Freiwilligen Sozialen Jahr beim Christlichen Verein für Junge Menschen (CVJM) in der Nähe von Kassel kennen. Um nachzuholen, was sie in der Kindheit versäumte, hat sie im Geistlichen Rüstzentrum Krelingen ( Niedersachsen) zwei Jahre lang intensiv die Bibel gelesen, Hebräisch und Griechisch gelernt. Die innerhalb der lutherischen Landeskirche Hannovers relativ selbstständige Einrichtung gilt als größte pietistische Institution in Norddeutschland. Zwischen frommen Bibelschulen wie dieser und der Ausbildung an Universitäten sähen manche unüberbrückbare Gegensätze, sagt Karin Großmann. „Ich teile das nicht.“

Semester für Semester gehen und kommen Mitglieder

2009 begann sie mit dem Theologiestudium in Leipzig, widmete sich zwischendurch ein Jahr in Erlangen der Religionssoziologie. Gelegenheit, Kirchen und andere Gemeinschaften auch aus weltlichem Blickwinkel in ihrer Wechselwirkung mit der Gesellschaft zu betrachten. Vorlieben entwickelte sie für Praktische Theologie, Neues Testament und Kirchengeschichte des 19. Jahrhunderts. „Eine spannende kirchliche und politische Umbruchszeit.“ Ihre Examensarbeit hat sie über den linkshegelianischen Philosophen und Theologen David Friedrich Strauß (1808–1874) geschrieben, der Christus in seinem Buch „Das Leben Jesu“ (1836) zu entmythologisieren versuchte. Sie zeigt darin auch, wie Religion benutzt wurde, um Menschen gegen eine säkulare Modernisierung des Bildungswesens aufzuwiegeln.

Die ESG ist in permanenter Veränderung. Semester für Semester gehen Mitglieder und kommen neue. Pfarrerin Großmann möchte Geistliches wie Gesellschaftlich-Politisches gleichermaßen entwickeln. Doch gestalten sollen die Studenten das selbst. Sie wolle nicht vorgeben, sondern ermöglichen.

Das Gebäude der Evangelischen Studierendengemeinde (ESG) an der Liebigstraße in der Dresdner Südvorstadt. Quelle: Steffen Giersch

Die derzeitige Ruhe in der ESG-Villa in der Dresdner Südvorstadt benutzen Handwerker, um den großen Saal zu renovieren als Raum für Andachten. Unter normalen Umständen würde Karin Großmann jetzt ständig mit Studentinnen und Studenten zusammensitzen, um sie kennenzulernen.

Doch derzeit sind Begegnungen nur per Laptop möglich. Brot und Traubensaft hat sie mit ihnen während eines Agape-Mahls, einer liturgischen Gemeinschaftsfeier, geteilt – per Videokonferenz. „Gut, dass viele Studierende so geschickt mit dieser Technik umgehen können“, sagt sie. Was jedoch nahezu unmöglich sei übers Internet: gemeinsam zu singen.

www.esg-dresden.de

Von Tomas Gärtner