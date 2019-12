Kapazitätsmangel: 151. Oberschule wird gegründet, bevor ihr Schulgebäude fertig ist

Dresden

Es ist eine der lautesten Ecken in Dresden: Tagtäglich wälzt sich eine Blechlawine über die Königsbrücker Straße ins Elbtal und zurück. An der Kreuzung mit der Stauffenbergallee trifft sie auf einen fast ebenso großen Verkehrsstrom, der dort übers unsanierte Pflaster kracht. Genau an dieser Kreuzung entsteht nun eine neue Schule für 670 Kinder auf einem etwa 16 000 Quadratmeter großen Grundstück, das außer von den beiden Hauptverkehrsadern noch von der S-Bahn-Trasse in Richtung Klotzsche begrenzt wird. „Die 151. Oberschuleist sehr verkehrsgünstig gelegen“, beschreibt das Schulverwaltungsamtsleiter Reinhard Koettnitz mit beschönigenden Worten. Um den Verkehrslärm aus den Klassenzimmern zu halten, haben die Architekten des 30 Millionen Euro teuren Neubaus eine besondere Lösung gefunden.

Zur Galerie Pläne für den Neubau der 151. Oberschule in Dresden

Die besteht darin, dass die Schule in U-Form an den beiden Straßen und der Bahnstrecke platziert wird. Dadurch entsteht ein großer Innenhof, der vom Lärm abgeschirmt ist. Im Schulgebäude verlaufen die Gänge anders als üblich nicht in der Mitte, sondern hinter den Außenmauern, so dass alle Schulräume zum ruhigen Hof hinaus gehen. Hinzu komme ein ausgeklügeltes Belüftungssystem, so dass die Fenster nicht geöffnet werden müssten, wie Annett Grundmann, Referentin von Bildungsbürgermeister Hartmut Vorjohann ( CDU) erläutert.

Schule geht im Sommer 2022 in Betrieb

Die Unterrichtsräume konzentrieren sich dabei in den zwei Flügeln an Stauffenbergallee und Königsbrücker Straße, weshalb direkt an der Kreuzung beider Straßen auch der Haupteingang liegen wird. In Richtung S-Bahn schließen sich an den dreigeschossigen Schulbau ein niedrigeres Mensagebäude und eine Zweifeld-Turnhalle an. Im Winter werden die derzeit schon laufenden Abbrucharbeiten auf dem Grundstück zu Ende gebracht. Sobald es die Temperaturen zulassen, beginnt dann der Rohbau, der bis Ende 2020 stehen soll. Danach folgt der Innenausbau. Im August 2022 soll das gesamte Areal rechtzeitig zum Schuljahresbeginn fertig sein.

Einschulung im Container

„Es ist gar nicht so einfach, ein geeignetes Grundstück für einen vierzügigen Schulneubau zu finden“, sagt Amtsleiter Koettnitz. Wobei der Standort besonders für Schüler aus dem Norden der Stadt gut erreichbar sei. „Und gerade dort gibt es großen Bedarf“, sagt Referentin Grundmann.

Das ist eine Erkenntnis, die zuerst unter der Elternschaft in Klotzsche gereift ist und sich nach teils heftiger Debatteauch im Schulverwaltungsamt durchgesetzt hat. Deshalb wird die 151. Oberschule auch schon eröffnet, bevor der Neubau fertig ist. Im kommenden Schuljahr 2020/21 werden zwei fünfte Klassen in Containern eingeschult, die auf dem Schulgelände der 30. Grundschule an der Hechtstraße stehen. Im darauffolgenden Jahr wird das noch einmal wiederholt. „Das genügt, um den Bedarf im Dresdner Norden für diese Zeit abzudecken, dann brauchen wir die vierzügige Schule“, sagt Schulverwaltungsamtsleiter Koettnitz.

16 Millionen Euro vom Freistaat

Der Freistaat Sachsen bemühe sich derzeit darum, eine Schulleitung zu finden. „Das Besetzungsverfahren läuft, wir wollen, dass die neue Oberschule mit genügend Lehrern starten kann“, sagt Kultusminister Christian Piwarz ( CDU). Er hat am Dienstag einen symbolischen Scheck mit den Fördermitteln des Landes an Bildungsbürgermeister Hartmut Vorjohann überreicht. Reichliche 16 Millionen Euro gibt der Freistaat. „Das ist so viel, wie mancher Bürgermeister einer kleineren Stadt im gesamten Jahresetat hat“, ordnete Vorjohann die Geldspritze ein.

Derweil beschäftigt Amtsleiter Koettnitz ein ganz anderer Zusammenhang. Aus seinem früheren Berufsleben als Straßen- und Tiefenbauamtsleiter hat er einen besonderen Blick auf den Ort. „60 Jahre ist hier nichts passiert und jetzt sollen nach und nach die Stauffenbergallee, die Königsbrücker Straße und die S-Bahn saniert werden“, sagt er. Das bedeutet viel Baulärm – von dem die Schüler in ihrem neuen Schulgebäude allerdings nicht viel mitkriegen sollen.

Von Uwe Hofmann