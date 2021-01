Kann sich Dresden das neue Steyer-Stadion leisten?

Dresden

Aus sportfachlicher Sicht, da gibt es wenig Zweifel, ist der Umbau des maroden Heinz-Steyer-Stadions alternativlos. „Das ist ein wichtiges Projekt für die Stadt und die Infrastruktur“, erklärt Torsten Schulze, sportpolitischer Sprecher der Grünen im Stadtrat. Am Donnerstag beschließt der Stadtrat den Vertrag für Um- und Ausbau des Stadions, eine große Mehrheit ist zu erwarten.

Multifunktionsarena mit 5000 überdachten Sitzplätzen

Für rund 37,33 Millionen Euro – davon vier Millionen Euro Fördermittel – soll das traditionsreiche Stadion zu einer Multifunktionsarena mit 5000 überdachten Sitzplätzen ausgebaut werden. Die Zuschauerkapazität soll mit mobilen Tribünen bis auf 15 000 Personen steigen können. Schwerpunktsportart ist die Leichtathletik, es sind aber auch multifunktionale Sporträume, Fitness- und Tagungsräume, Büros für Vereine und eine Gastronomie geplant. Eine Plaza soll als zentraler Eingang zum Sportpark Ostra gestaltet werden.

Anzeige

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Ein großartiges Projekt“, findet der Sportpolitiker Schulze und fügt ein „Aber“ an: „Mit fehlt ein schlüssiges Konzept, wie diese tolle Arena kostendeckend betrieben werden soll.“ Das sei die Sportverwaltung bisher schuldig geblieben. Schulze verweist auf das Rudolf-Harbig-Stadion – die Stadion-Projektgesellschaft habe mehrere Jahre gebraucht, um in die schwarzen Zahlen zu kommen.

Deutsche Leichtathletik-Meisterschaften in Dresden

2024 soll das neue Heinz-Steyer-Stadion Schauplatz der Deutschen Meisterschaften in der Leichtathletik werden. „Das wird ein Höhepunkt. Wir brauchen aber sehr viele solche Höhepunkte und Veranstaltungen, damit die städtischen Zuschüsse nicht ins Uferlose steigen“, gibt Schulze zu bedenken.

Eigenbetrieb Sportstätten soll Kredit aufnehmen

Zumal der Umbau nicht wie geplant mit Haushaltsmitteln finanziert wird. Wegen der Corona-Pandemie ist das Geld knapp, die Stadt will ihren Anteil mit einem Kredit bezahlen. Zunächst sollte die städtische Gesellschaft Stesad GmbH, die die Planungen für den Umbau betreut, sich das Geld bei der Bank borgen. Inzwischen soll der Eigenbetrieb Sportstätten den Millionenkredit aufnehmen, teilte Sportbürgermeister Peter Lames ( SPD) mit. „Die entsprechende Kreditermächtigung wurde in die Wirtschaftsplanung des Eigenbetriebs eingeordnet“, so Lames.

Sportbürgermeister soll Betreiberkonzept vorlegen

Die Grünen werden am Donnerstag dem Vertrag zustimmen. Schulze will aber nicht locker lassen und den Sportbürgermeister auffordern, ein schlüssiges Betreiberkonzept für die Multifunktionsarena vorzulegen. Am Ende, das weiß der Sportpolitiker, sind die Mittel für den Sport endlich. „Es wird eine große Herausforderung, diese riesige Sportstätte zu betreiben“, mahnt er.

Linke loben den Mut der Stadt

Die Linke-Stadtratsfraktion lobt den Mut der Stadt, ein so großes Vorhaben anzugehen. „Ich würde mir wünschen, dass derselbe Mut auch beim Sachsenbad zum Tragen käme“, erklärte Stadtrat Tilo Kießling. Auch die SPD befürwortet das Vorhaben. Damit werde die sportpolitische Idee fortgesetzt, den Ostrapark zu einem multifunktionalen Sportpark zu entwickeln, so SPD-Stadträtin Kristin Sturm. Die AfD unterstützt die Pläne vorbehaltlos, erklärte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Bernd Lommel.

Von Thomas Baumann-Hartwig