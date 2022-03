Kann Dresden von Siegen das Siegen lernen?

Dresden

Lebenswerte Stadt und Klimaschutz – wie passt das zusammen? Die Grünen-Stadtratsfraktion suchte am Sonnabend bei ei­nem prominent besetzten Stadtkongress nach Antworten und sammelte Impulse aus anderen Städten, wie Stadtratsfraktionsvorsitzende Christiane Filius-Jehne erklärte.

München investiert 500 Millionen Euro

Geld kann ein guter Impuls sein für mehr Klimaschutz – die bayrische Landeshauptstadt München investiert in den kommenden drei Jahren 500 Millionen Euro in die Infrastruktur, mit der die Stadt klimaneutral werden soll, wie die Zweite Bürgermeisterin Katrin Habenschaden den staunenden Dresdnern erklärte – eine halbe Milliarde Euro hat die sächsische Landeshauptstadt eher nicht in der Schatulle.

Es muss mit weniger Geld gehen, und Steffen Mues (CDU), Bürgermeister von Siegen, hat seine Stadt mit weniger Geld umgebaut. Nicht, weil er den Klimaschutz als erstes Ziel im Blick hatte, wie er ehrlich eingestand. Sondern, weil er den Niedergang seiner Stadt stoppen wollte. Siegen, so Mues, war 1945 zu gut 85 Prozent zerstört und wurde nach 1945 strukturiert wieder aufgebaut, folgte aber in den 1960er Jahren dem Trend der autogerechten Stand. So wurde die Sieg, der Fluss, der mitten durch die Stadt fließt, mit der Siegplatte verbaut – einem riesigen Parkplatz.

Aufenthaltsqualität, Aufenthaltsqualität, Aufenthaltsqualität

Es folgte der Niedergang der 110 000-Einwohner-Stadt, bis Mues nach neuen Ideen suchte, die Siegplatte abreißen ließ und viele andere Bausünden auch. Die sechs Kilometer vom Zentrum entfernte Universität wurde in leerstehenden Kaufhäusern angesiedelt, auch die Uni-Bibliothek kommt in die City und damit Leben. „Aufenthaltsqualität, Aufenthaltsqualität, Aufenthaltsqualität“ nannte Mues die Grundsätze seines Stadtumbaus, die Stadt kaufe gezielt Brachen und wandele sie in Parkflächen um.

Konzept für die Wilsdruffer Straße

Thomas Löser, Landtagsabgeordneter und Sprecher für Städtebau der Stadtratsfraktion, forderte ein Konzept gegen Leerstand in Dresden. Besonders für die Wilsdruffer Straße müsse die Stadt ein Konzept erarbeiten – und von Siegen lernen.

Von Thomas Baumann-Hartwig