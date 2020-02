Kandidaten für das Amt des Landesbischofs stellten sich in Dresden und Chemnitz vor

Dresden

Sich nicht in Lagerkämpfen verbrauchen, Unterschiede aushalten und für Außenstehende attraktiver werden – mit diesen Botschaften scheinen sich die Kandidatin und die zwei Kandidaten für das Amt des evangelisch-lutherischen Landesbischofs oder der Landesbischöfin in Sachsen einig zu sein. Vor der für 29. Februar und 1. März geplanten Wahl durch die Landessynode haben sich Andreas Beuchel, Tobias Bilz und Ulrike Weyer erstmals öffentlich den Fragen von Kirchenmitgliedern gestellt – und stießen auf großes Interesse. Mit mehreren hundert Zuhörern war die Himmelfahrtskirche in Dresden-Leuben bis in die hintersten Bankreihen gefüllt.

Wie die polarisierten Lager wieder zusammenführen?

Die Zeiten für Sachsens Protestanten sind schwierig: Die Zahl der Mitglieder sinkt, somit auch die Einnahmen. Die kleiner werdenden Ge­meinden müssen sich in diesem Jahr zu größeren Regionen zusammenschließen. An der Person von Landesbischof Carsten Rentzing entzündeten sich Auseinandersetzungen darum, wie Christen mit dem sich ausbreitenden Nationalpopulismus umgehen sollen.

Mitten in diese angespannte Situation platzte der Rücktritt des Landesbischofs im Oktober 2019 wegen Schriften aus seiner Studentenzeit, die er selbst und die Kirchenleitung als „elitär, in Teilen nationalistisch und demokratiefeindlich“ einstuften und von denen er sich distanzierte.

Eine Frage danach kam bei der Kandidatenvorstellung auch. Aber nur im Zusammenhang mit der Aufarbeitung des aufwühlenden Vorgangs und der Frage: Wie die polarisierten Lager wieder zusammenführen? Vor Wochen noch hatten Rentzing-Anhänger und seine Gegner einander in Leserbriefen mit anklagenden Vorwürfen überzogen, zu­gleich den unchristlichen Umgangston beklagt. In Dresden und Chemnitz sind die Kandidaten um Annäherung bemüht – fast bis zur Ununterscheidbarkeit. Nach dem Prinzip: Vielfalt – ja, Spaltung – nein.

Die Aufgabe: Die Landeskirche in ihren enormen Gegensätzen beieinanderhalten

Statt wechselseitiger Anfeindung empfahl Andreas Beuchel, (56) Superintendent von Meißen-Großenhain, Gespräche und Besinnung auf das gemeinsame Fundament. „Wenn wir das aus unserem Glauben heraus tun, wären wir in der Lage, damit beispielhaft in die Gesellschaft zu wirken.“ Verletzungen seien geblieben, räumte Ulrike Weyer (46) ein, Superintendentin des Anfang 2020 fusionierten Kirchenbezirks Vogtland. Eine Spaltung in gegensätzliche Lager sieht sie nicht, lediglich recht unterschiedliche „Milieus“ und Frömmigkeitsformen.

Zu oft seien Konservative den Liberalen gegenübergestellt worden, konstatierte Tobias Bilz (55), seit 2019 als Oberlandeskirchenrat für Werke, Einrichtungen, Seelsorge, Gemeindeaufbau und Medien zuständig. Die Zuspitzung auf diese zwei Pole entspreche jedoch nicht der Realität. „Wir sind vielfältiger.“ Das Spektrum sei breiter, reiche von missionarisch, evangelikal über charismatisch bis hin zu kulturprotestantisch. Ausdrücklich betonte er, Konservative seien eine wichtige Säule, auf die zu achten sei. „In Konflikten sollten wir darauf verzichten, andere anzuklagen.“ Nötig seien stattdessen Begegnung und Beziehungspflege.

Genau dies ist eine der wesentlichsten Aufgaben für den Inhaber des höchsten Amtes: die Landeskirche in ihren enormen Gegensätzen beieinanderzuhalten. Fragen von größerer Sprengkraft, etwa die nach Umgang mit Homosexualität in Verbindung mit Bibelverständnis, blieben in Dresden ausgespart. Erst am Dienstag in Chemnitz wurden sie gestellt.

Auch wichtig: Kirchenmusik

Gegensätzliche Erwartungen an das Bischofsamt gab es seit Rentzings Antritt 2015 vor allem im Blick auf die Politik. Angesichts des Aufstiegs der AfD forderten die einen klare Abgrenzung, andere die Konzentration auf das Evangelium. Andreas Beuchel befürwortet wie auch die andern beiden unbedingt, dass die Landeskirche politisch Stellung beziehe, nicht jedoch parteipolitisch. Und wies auf eine rote Linie hin: „Nicht vereinbar mit dem christlichen Glauben ist jede Form von Radikalismus.“ Gleich, ob rechts oder links.

Tobias Bilz erinnerte daran, dass Nationalismus in der deutschen Geschichte zu Kriegen geführt habe. „Als Christen sind wir international. Christlicher Glaube und Nationalismus gehen nicht zusammen.“ Eine Orientierung in Sachen Politik böten Christen die Themen des Konziliaren Prozesses, sagte Ulrike Weyer: Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung.

Die Zuhörer interessierten sich außerdem für mögliche Wege, die schrumpfende Kirche wieder wachsen zu lassen, welches ihre wichtigsten oder verzichtbaren Aufgaben seien, wie man Jugendliche interessiert, für Kirchenmusik, Theologiestudium und den Stellenwert von Ehrenamtlichen.

Widmen sollte sich die Landeskirche vor allem Menschen, deren Leben von Angst und Sorgen erfüllt sei, meinte Andreas Beuchel. „Diese Hinwendung zu den Menschen, also Mission, bildet den Herzschlag unserer Kirche.“ Jugendlichen biete sie Orte für Ruhe und Besinnung. „Zu uns kommen Menschen, um mal nicht aktiv zu sein. Fit sein müssen sie den ganzen Tag.“

Wichtig für alle drei Kandidaten ist die Kirchenmusik. Diese müsse durch Stellen gesichert sein, von denen Kantoren leben können. Kirchenmusik sorge für wachsende Besucherzahlen, meinte Ulrike Weyer. „Sie rührt die Menschen an.“

Von Tomas Gärtner