Dresden

Die Landeshauptstadt kümmert sich an vielen Stellen um die Bildung der Kinder. Bildungsbericht, Handlungskonzepte, Fachplanungen und Projekte in Kultur- und Nachbarschaftszentren drehen sich um den Nachwuchs. Der SPD im Stadtrat läuft da viel zu viel nebeneinander her und schmort im eigenen Saft. „Wer sich um ,sozial benachteiligte’ Stadtteile kümmern will, muss als Kommune endlich Verantwortung für gute Bildung in der ganzen Stadt übernehmen“, erklärt dazu Fraktionschef Dana Frohwieser.

„Die Stadtverwaltung arbeitet aber nach wie vor zu sehr isoliert vor sich hin“, fügte sie hinzu. Viele parallele kleinteilige Unterstützungs- und Förderprogramme könnten die strukturellen Probleme in der Stadt nicht lösen, sie seien „bestenfalls Pflaster auf den wunden Stellen“.

Ressourcen dort einsetzen, wo Bedarf am größten ist

In einem sechsseitigen Antrag haben die Sozialdemokraten zusammengetragen, mit welchen Schritten sich das ändern soll. „Chancengleichheit“ und „bedarfsgerechte Ressourcensteuerung“ heißen die entscheidenden Schlagworte. Dort, wo Benachteiligung am stärksten zu beobachten ist, muss mit den größtmöglichen Mitteln eingegriffen werden. Der Oberbürgermeister soll dazu für eine geschäftsbereichs- und ämterübergreifende Arbeit der Stadtverwaltung sorgen, um eine eng vernetzte Bildungsplanung für Kitas, Schulen und Jugendhilfe zu ermöglichen.

Newsletter Kompakt Die wichtigsten Nachrichten und Meldungen des Tages aus Dresden – täglich gegen 17 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In der Landeshauptstadt fehle der Verwaltung bislang noch immer eine umfassende und wirksame Strategie, um der Bildungsungerechtigkeit zu begegnen. Viele, zum Teil langjährige gute Projekte stünden nebeneinander oder kämpften jährlich um die Finanzierung. Die Kommune müsse aber die Rahmenbedingungen schaffen, ohne die die besten Lehrkräfte nichts erreichen könnten.

„Es muss endlich Schluss sein mit dem Fingerzeig auf den Freistaat, es gibt eine klare kommunale Verantwortung für Bildung.“ Der mussten sich der Oberbürgermeister, die gesamte Stadtverwaltung und auch der gesamte Stadtrat stellen, nicht nur diejenigen, denen man zuschreibt, Bildungsfachleute zu sein.

„Operation am offenen Herzen“

Statt immer „nur neue Sozialanalysen und Sozialindizes zu erstellen und noch ein Förderprogramm aufzusetzen“, sollten die Verantwortlichen für Schule, Kita, Jugendhilfe, Sport, Stadtentwicklung, Kultur, Soziales, Stadtgrün und anderes mit den Stadtbezirksämtern vor Ort zusammen arbeiten. Das sei die „die erfolgversprechende Operation am offenen Herzen“. Dabei gelte es, auf die zu hören und jene zu stärken, die „sich schon seit vielen Jahren vor Ort um benachteiligte Kids kümmern, die Integration leisten und Inklusion vorleben“, erklärte Frohwieser die Initiative, die nun in einer Vielzahl von Ausschüssen beraten und letztlich im Stadtrat beschlossen werden soll.

Von Ingolf Pleil