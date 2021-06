Kampf um die Parklücke wird vor Dresdner Gericht fortgesetzt

Dresden

Ein Februarabend 2020 auf der Weimarischen Straße in Dresden: Es ist eng, Parkplätze sind Mangelware, dazu kommt noch ein Umzug. Familie V. versucht verzweifelt eine Parklücke zu finden. Sie bittet den Fahrer des Transporter ein Stück zur Seite zu fahren und ergattert so noch eine der begehrten aber knappen Lücken.

Kein Kavaliersdelikt

Die 39-Jährige steht auf dem Parkplatz und weist ihren Mann ein, der versucht, den Golf rückwärts in die enge Lücke zu bugsieren. Plötzlich kommt ein Wagen von hinten und will auch in die Lücke. Sie signalisiert, hier ist besetzt, er fährt trotzdem rein und ihr in die Beine. Wegen gefährlicher Körperverletzung musste sich Guido H. am Mittwoch vor dem Amtsgericht in Dresden verantworten.

Das war ganz anders, erklärte der 28-Jährige. Die Lücke sei frei gewesen und sie ihm vom Gehweg vor sein Auto gesprungen. Ihr Mann sei erst später mit dem Golf um die Ecke gekommen. Stimmt nicht und warum sollte sie vor ein fahrendes Autos springen, konterte Frau V. „Er fuhr zielstrebig in die Lücke, obwohl ich da stand. Hätte er sich entschuldigt, hätte ich einen Haken dran gemacht, aber seine Äußerungen ärgerten mich, am meisten, dass das für ihn die normalste Sache der Welt war.“ Sie zeigte ihn an.

Guido H. blieb bei seiner Geschichte, fiel jedem ins Wort und nahm das Ganze nicht ernst. Ihm scheint nicht bewusst zu sein, dass es nicht um ein Kavaliersdelikt, sondern um gefährliche Körperverletzung geht. Der Prozess wird fortgesetzt.

Von Monika Löffler