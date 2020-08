Dresden

Anfang März hatte der Stadtrat auf Antrag der CDU ein Aktionsprogramm gegen illegale Graffiti in der Dresdner Innenstadt beschlossen, die Verwaltung zum konsequenteren Handeln gegen Schmierereien veranlasst. Doch nun heben die zuständigen Mitarbeiter im Rathaus abwehrend die Hände, nicht finanzierbar und teilweise gar nicht so einfach umsetzbar sei das, was die Räte da auf den Weg gebracht haben.

Basierend auf dem Antrag der CDU mit der knackig-plakativen Überschrift „Für eine saubere Stadt! Graffiti-Schmierereien nachhaltig und wirkungsvoll bekämpfen“ hatte der Stadtrat ein ganzes Bündel an Maßnahmen beschlossen, um wilden Sprayern Einhalt zu gebieten. So war die Stadt beauftragt worden, die Albert- und die Waldschlösschenbrücke von wilden Schmierereien zu befreien, künftig auf kommunalen Anlagen und Liegenschaften innerhalb des 26er-Ringes neue Graffiti binnen 48 Stunden zu entfernen, nach Lösungen zum besseren Schutz historischer und anderer Gebäude zu suchen, im Gegenzug aber auch nach freien Flächen – etwa an beiden genannten Brücken – zu suchen, wo legal gemalt werden darf.

Mehrmaliges Reinigen schadet auf Dauer der Bausubstanz

So weit, so gut. Jetzt hat die Verwaltung in einem Zwischenbericht aber erstmals Stellung bezogen. Allein die Reinigung der Albert- und der Waldschlösschenbrücke wird mit Kosten in Höhe von etwas mehr als 130 000 Euro beziffert. Bei einem solch umfangreichen Auftrag müsste gar ein Vergabeverfahren erfolgen. Darüber hinaus würde mehrmaliges Reinigen auf Dauer der Bausubstanz und damit auch der Dauerhaftigkeit der beiden Elbquerungen schaden. Ohne die Bereitstellung zusätzlichen Personals und finanzieller Mittel, so heißt es in einem von Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne) unterzeichneten und von OB Dirk Hilbert ( FDP) zur Kenntnis genommenen Schreiben, ist das nicht umsetzbar.

Mehr Geld wäre aus Sicht der Verwaltung auch nötig, um umgehend auf neue Graffiti reagieren zu können. Zunächst sei dazu aber erst einmal eine „detaillierte Aufstellung aller städtischen Anlagen und Liegenschaften notwendig“, heißt es. Das passiere derzeit. Nicht gerade unbürokratisch klingt das, was die Mitarbeiter der Stadt zudem für das weitere Vorgehen aufzeigen: Bei der Entfernung der jeweiligen Schmierereien müsse dann in dem Fall die richtige Methode mit Blick aufs das besprühte Material ausgewählt und mit dem, für die Verwaltung der jeweiligen Gebäude zuständigen Amt abgestimmt werden beziehungsweise müsse dieses den Auftrag für die Entfernung in Auftrag geben.

Suche nach legalen Flächen

Zweifel meldet die Verwaltung derweil auch mit Blick auf den Schutz von Gebäuden an. „Eine dauerhafte Prävention durch Bestreifung, Videoüberwachung etc. verursacht hohe Kosten, sodass Aufwand und Nutzen in keinem wirtschaftlichen Verhältnis stehen“, lautet das Urteil im Rathaus. Weitere Möglichkeiten befinden sich gegenwärtig aber in der Diskussion.

Was indes die Suche nach legalen Flächen betrifft, so laufe dazu aktuell eine Abfrage bei allen Ämtern, die Liegenschaften und Gebäude verwalten. Ob eine Freigabe an Ingenieurbauwerken – also auch Brücken – auf Grund der vorgeschriebenen Prüfpflichten erfolgen kann, muss intern aber noch geprüft werden, so die Stadt.

Widerspruch kommt bereits von den Freien Wählern. Sie üben heftige Kritik am Dresdner Baubürgermeister und werfen ihm „Nichtstun“ vor. „Die Erfahrungen vieler anderer Städte und die kriminologische Forschung zeigen: Es gibt einen Zusammenhang zwischen der Verwahrlosung städtischer Gebiete und dem Anstieg von Kriminalität“, sagt Stadtrat Frank Hannig von den Freien Wählern. Er forderte OB Dirk Hilbert auf, „die richtigen Beschlüsse des Stadtrats zu diesem Thema unverzüglich umzusetzen.“

