Kamelienhaus in Dresden-Pillnitz öffnet am Montag wieder

Die beiden Pflanzenschutzhäuser im Pillnitzer Schlosspark öffnen am 21. Februar wieder für Besucher. Pandemiebedingt blieben die Tore beinahe zwei Jahre lang geschlossen.

Im Inneren des Kamelien- und des Palmenhauses gilt die 2G-Regel – nur Geimpfte bzw. Genese mit Nachweis dürfen die Pflanzen in den gläsernen Schauhäusern bewundern. Zudem gilt Maskenpflicht und Mindestabstand. Im Kamelienhaus hätten Pflanzen bereits ihre ersten Knospen geöffnet, so die Verantwortlichen. Mit der Hauptblüte sei Mitte/Ende März zu rechnen. Die Strelitzien im Palmenhaus hingegen stünden bereits in voller Blüte „und verschiedene Proteen-arten zeigen ihre Pracht.“

Öffnungszeiten täglich 10–16 UhrEintritt 3 Euro, erm. 2,50 Euro, Kinder bis 16 J. frei; Tickets im Besucherzentrum „Alte Wache“ und Kamelienhaus

