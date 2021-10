Dresden

600 Kilometer für einen Moment mit Roland Kaiser: Für Britta Schirmer kein Problem. Die Kölnerin war eine von über 100 Personen, die sich am Dienstagabend im Buchhaus Thalia am Dr.-Külz-Ring eine Unterschrift vom Schlagerstar geholt hat. Roland Kaiser hatte seine am Montag erschienene Autobiografie „Sonnenseite“ im Gepäck.

„An dem Mann begeistert mich alles“, sagt Britta Schirmer, die sich gleich zwei Buchausgaben signieren ließ. Ihre Leidenschaft für den Sänger währt nun über 20 Jahre. Damals erhielt Roland Kaiser die Diagnose chronische Lungenkrankheit. „Ich finde es sehr beeindruckend, dass er trotzdem weitergemacht hat“, sagt Britta Schirmer. Zwölf Mal habe sie den Sänger, der 1980 mit dem Song „Santa Maria“ den Durchbruch schaffte, mittlerweile live gesehen. „Meine Freundinnen und ich sitzen meistens in der ersten Reihe.“ Da habe der Schlagerstar sie sofort erkannt und mit Namen angesprochen.

Fans warten bis zum Schluss

Schirmer hatte sich zeitnah für die Signierstunde angemeldet, daher hielt sie ihr Autogramm bereits nach wenigen Minuten in den Händen. Andere mussten länger warten. „Wir halten durch bis zum Schluss“, sagt eine Frau aus Sebnitz, die mit ihrer Tochter ins Buchhaus gekommen ist, sich aber nicht mehr anmelden konnte. Was sie an Roland Kaiser so begeistert? „Seine Lieder, seine Ausstrahlung und vor allem seine Bodenständigkeit.“ Am liebsten höre sie den Song „Warum hast du nicht nein gesagt“.

„Kaisermania“ kommt nach Dresden zurück

Dieser und andere sollen bald wieder am Elbufer ertönen. Denn: Nach zwei Jahren Coronapause kehrt die „Kaisermania“ im Sommer nach Dresden zurück. Roland Kaiser plane sogar sechs statt vier Konzerte, berichtet die deutsche Presseagentur in Berufung auf Kaisers Management. Der Bühnenstar vermisse die Atmosphäre „und das ganz spezielle Miteinander am Dresdner Elbufer“. Wer ein Ticket für die „Kaisermania“ 2020 und 2021 hat, kann ab 20. Oktober den exklusiven Vorverkauf nutzen. Für alle anderen sind Tickets ab 16. November erhältlich.

