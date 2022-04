Dresden

Der April macht dem ihm vorauseilenden Ruf aktuell alle Ehre und fährt alles auf, was an möglichem und vor allem unmöglichem Wetter so machbar ist. Aber ein Ende ist in Sicht und neben Hagel, gar schauerlichen Regentagen und frostigen Abenden war auch schon viel Schönes dabei. Mit steigenden Temperaturen wächst auch die Lust, sich im Freien aufzuhalten, und das Treiben am Alaunplatz wird mit jedem Tag bunter.

Am vergangenen Wochenende erblickte mein Auge dort dann auch Erfreuliches, denn mit dem Thai Street Food Truck ist nach der Winterpause meine persönliche Neuentdeckung des letzten Jahres wieder am Platz. Ob der Imbisswagen auch in dieser Saison wieder abliefert und dem April noch den einen oder anderen Begeisterungssturm beschert, haben wir flugs getestet.

Servicekraft Ronja Wunderlich vor dem Thai Food Truck von Napacha Heitkamp im Alaunpark. Quelle: Anja Schneider

Vorab sei gesagt: Ganz so neu ist das rollende Mini-Restaurant von Napacha und Alexander Heitkamp nicht. Bereits zur BRN 2016 bot Napacha an der Görlitzer Straße verschiedene Leckereien an und erkochte sich schnell eine kleine Fangemeinde.

Vor rund zwei Jahren kaufte das Paar den Wagen, wollte bei Märkten und Festen richtig durchstarten. Spielverderberin Corona machte diese Pläne zunichte, dann aber tat sich der Alaunplatz als Alternative auf. An zwei Tagen die Woche gibt es dort authentisches Thai-Streetfood. Der Wagen selbst ist mit viel Liebe zum Detail gestaltet: Kunterbunt, aber nicht überladen, ist das Angebot schnell erfasst. Zur Auswahl stehen insgesamt sechs feste Hauptgerichte zum Preis von jeweils sieben Euro, für einen Euro mehr können Garnelen als Extra-Zutat gewählt werden. Für Snackies gibt es zwei große, hausgemachte Frühlingsrollen (vier Euro) oder mit Gemüse gefüllte Teigtaschen (4,50 Euro). Beide Snacks sind komplett vegan, bis auf das Pad Krapaow gibt es auch alle Hauptspeisen als vegane Option.

Einmal quer durch die Speisekarte

Wir sind als größere Gruppe am Start und bestellen daher nahezu alles, was die Karte hergibt. Auf dem Tisch landen neben Frühlingsrollen und Teigtaschen also Pad Krapaow, eine Fleischpfanne mit Hack vom Schwein oder Huhn mit Thai-Basilikum, Fischsauce und Jasminreis in der Schweineversion, Massaman Chicken Curry, Pad Thai mit Garnelen (acht Euro) und Nudeln Pad Si-ru mit Tofu. Einzig das Paneng Curry Chicken lassen wir in Ermangelung ausreichender Magenkapazität links liegen. Dazu gibt es eine Runde Chang, original thailändisches Bier (drei Euro für 0,33 Liter). Sämtliche Gerichte lassen sich übrigens wahlweise scharf, thai-scharf oder nicht scharf bestellen, wir entscheiden uns für den goldenen (scharfen) Mittelweg, der Job als DNN-Gastro-Testerin ist schließlich kein Zuckerschlecken. Außerdem kann, wer mag, auch im Nachhinein noch nachwürzen, hierfür sorgt die Pad-Thai-Würzstation mit hausgemachten Soßen, verschiedenen Chili-, Fisch- und Sojasaucen, Pfeffer, Salz und, nunja: Maggi.

Schwatz mit den Stehtisch-Nachbarn

Der Bestellprozess ist mit etwas Wartezeit verbunden, immerhin bietet so ein Truck keinen Platz für viele helfende Hände und alles wird frisch zubereitet. So richtig stört das aber niemanden, getreu dem Motto „Gut Ding will Weile haben“ dominiert hier gelebte Entschleunigung. Die Wartezeit vertreiben wir uns an einem der bunten Stehtische und kommen auch mit den Tischnachbarn ins Gespräch – die Atmosphäre ist locker und offen. Schwer fällt es mir deshalb, das Ambiente zu bewerten. Alles ist naturgemäß eher spartanisch, wie schön sich der Alaunplatz präsentiert, ist zu großen Teilen auch vom Wetter abhängig. Der Truck versprüht auf jeden Fall Charme und für Streetfood gibt es sicher grauere Plätze als den Alaunpark.

Keiner vermisst das Fleisch

Zunächst bringt die freundliche Servicekraft uns Frühlingsrollen und Teigtaschen an den Stehtisch und wir schreiten sogleich zur Geschmacksprobe. Den größten Spoiler bringe ich direkt vorab: Wirklich niemand vermisst das Fleisch in diesen beiden äußerst leckeren Kreationen. Die Teigtaschen kommen mit hausgemachter Sweet-Chili-Sauce und begeistern auf ganzer Linie – ich weiß zwar nicht, ob ich Lust auf eine komplette Portion für mich alleine hätte, aber als geteiltes Menü ist das ein sehr gelungener Einstieg. Auch die Frühlingsrollen sind top, nicht zu fettig und heben sich wohltuend von dem Einerlei ab, das man sonst so in asiatischen Restaurants vorfindet. Das Elefanten-Bier überzeugt nicht vollends, ist aber okay und läuft gut runter an diesem einigermaßen warmen Frühlingsabend.

Der Andrang ist groß. Immer am Freitag und Sonntag steht der Truck am Alaunplatz. Quelle: Anja Schneider

Zeit für die Hauptspeisen: Die Test-Runde besteht aus Pescetariern und Carnivoren, wir sind gespannt und probieren uns durch. Als Favorit entpuppt sich schnell das Pad Krapaow, das auch ohne extra Schärfe ordentlich Bums mitbringt. Auch das Pad Thai begeistert, nicht zuletzt, weil auch die Garnelen qualitativ solide sind – auch jenseits der Thai-Küche absolut keine Selbstverständlichkeit. Das Curry ist cremig und angenehm scharf.

Fleischliebhaberin schwärmt von Tofu

Als absoluter Knaller erweist sich jedoch das Nudelgericht, was vor allem am Tofu liegt. Dazu sei erklärt: Ich habe es wirklich oft versucht, werde aber mit Fleischersatzprodukten nicht so richtig warm. Tofu schmeckt mir quasi nie. Dieser allerdings eröffnet völlig neue Sphären: Ich bin hin und weg. Das erste Mal in meinem Leben fallen mir für ein Tofugericht nur Superlative ein. Was ihn so geil macht – keine Ahnung. Allein an der knusprigen Panade kann es nicht liegen, das haben schon andere versucht. Auf Nachfrage erfahre ich, dass auch Köchin Napacha viele Tofus ausprobieren musste, bis sie bei diesem gelandet ist. Der Beweis, dass sich langer Atem wohl doch manchmal auszahlt. Allein hierfür würde ich jederzeit wiederkommen und fleischlichen Alternativen mit Freude abschwören.

Steckbrief Thai-Food vom Truck Adresse: Alaunplatz, 01099 Dresden, Telefon: 0176 6170 8145 Konzept: authentisches Thai-Streetfood Extras: Catering, Lieferung auf Anfrage, fast alle Gerichte als vegane Option verfügbar, Mehrweg-Besteck Geöffnet: aktuell Freitag und Sonntag von 12 Uhr bis es dunkel wird Preise: Hauptgerichte ab sieben Euro Gesamtnote: (von max. 10) 8,6, Essen: 10 (Anteil an der Gesamtnote: 60 Prozent), Service: 8 (20 Prozent), Ambiente: 5 (20 Prozent) Fazit: ein echter Geheimtipp mit Suchtpotenzial

Allen Gerichten gemein ist, dass sie völlig neue Geschmäcker in den Mund spülen – wie wir erfahren, ist genau das auch das Anliegen der Heitkamps. Zwar sind vor allem bestimmte frische Gemüse mitunter nicht hier zu bekommen, auf behelfsmäßige, aber nicht originale Zutaten wie etwa Paprika verzichten sie jedoch zugunsten der Authentizität. 100 Prozent seien zwar nicht machbar, sagt die gelernte Köchin, jedoch versuche man alles, um mit den verfügbaren Mitteln möglichst nah an das thailändische Original heranzureichen. Auf der Zunge herrscht jedenfalls Zirkus – glatte Empfehlung für alle, die ihren Horizont über den asiatischen Standard-Imbiss hinaus mal erweitern wollen.

Von Kaddi Cutz