„Jeder kennt einen Böhme“ – manch einer sogar mehrere. Das ebenso benannte Restaurant inmitten der Neustadt nutzt diesen Umstand gezielt, um ein Gefühl von Vertrautheit zu schaffen. Konkreter Namenspate ist allerdings der Görlitzer Literat und Philosoph Jakob Böhme, und das Lokal ist seit mittlerweile acht Jahren an der Ecke Sebnitzer/Görlitzer Straße beheimatet.

Gekocht wird hier mit frischen Produkten, die nahezu vollständig regionalen Ursprungs sind – eine feste Speisekarte gibt es nicht, stattdessen eine ständig wechselnde Kreidetafel mit klarer Linie: zwei Vorspeisen, drei Hauptgänge, zwei Desserts, fertig. Wir haben getestet, was diese Wundertüte kann.

Retro-Schick mit Blümchen

Eine spontane Reservierung glückte trotz eines jugendweihefeierreichen Wochenendes und wir ergattern einen Fensterplatz im gemütlichen Gastraum. Dieser wirkt gleichermaßen modern wie auch ein bisschen aus der Zeit gefallen mit antiken Möbeln, Deko im Retro-Schick und liebevoll arrangierten Blümchen auf den Tischen.

Die kleine Karte macht uns die Auswahl leicht: Wir teilen uns den von Bacon ummantelten Feta auf Preiselbeercreme mit Kraut und frischem Hausbrot (12,50 Euro), dazu lassen wir uns einen trockenen Weißwein empfehlen („Wolke“, 16,50 Euro für den halben Liter). Lange warten müssen wir nicht, schon steht die Vorspeise vor uns. Diese ist freilich keine Offenbarung, Schafskäse im Schinkenmantel hat man so oder so ähnlich schon vielerorts gegessen, tut das aber durchaus auch immer wieder gern, denn das Einfache ist gut gemacht eben auch schon gut. Auf diese Version trifft das durchaus zu, der Käse ist schön angeschmolzen, der Bacon knusprig und von guter Qualität, Rucola und der cremige Coleslaw bringen eine gute Frische ins Gericht. Das Brot dazu – sonst gern links liegen gelassen um keine vorzeitige Sättigung zu provozieren – ist so lecker, dass kein Krümel davon übrig bleibt. Kurzum: Wir freuen uns nun auf den Hauptgang.

Rosa gebratener Wildschweinrücken auf Steinpilzen. Quelle: Anja Schneider

Fisch, Fleisch, vegetarisch: Alles dabei. Pech hat natürlich, wer mit dem Tagesangebot so gar nichts anfangen kann – da bleibt dann nur die Option, an einem anderen Tag wieder zu kommen. Wir haben das Problem jedoch heute nicht, die Begleitung entscheidet sich schnell für Zanderfilet mit Süßkartoffeln, Sellerie-Kaperngemüse, Chicorée und Apfel-Fenchel-Relish (21,50 Euro), bei mir werden es die Lammlachse mit schwarzen Bohnen, Couscous, Erbsen-Minz-Püree und Blumenkohl (26 Euro).

Auch diesmal kommt das Essen flott, optisch bringen beide Teller den Herbst auf den Tisch: tolle Farben, sehr schön angerichtet. Auch die Komposition kann was, die Begleitung, eigentlich kein Süßkartoffel-Fan, lobt die Kombination und ist auch vom Relish begeistert, das toll zum Fisch passt. Vom Zander hätte sie hingegen gern etwas mehr gehabt, tatsächlich fällt das Stück sehr klein aus. Das ist umso bedauerlicher, als der Garpunkt perfekt getroffen wurde. Auf meine Lammlachse trifft dies leider nicht zu, diese haben zu wenig Zeit in der Pfanne verbracht. Das ist tatsächlich auch schon von außen und ohne Anschnitt deutlich zu sehen – schade.

Die Service-Mitarbeiterin ist jedoch sogleich zur Stelle und bringt den Teller zur Korrektur in die Küche zurück. Dort wird der Fauxpas flugs behoben, als ich mein Lamm zurückerhalte, hat auch die Begleitung noch was auf dem Teller und ich muss nicht allein essen. Das Fleisch ist im zweiten Anlauf nun wie es sein sollte, schön rosa und sehr fein in Kombination mit den toll abgestimmten Beilagen. Vor allem der Blumenkohl, oft völlig zu Unrecht als langweiliges Gemüse vorverurteilt, begeistert, aber auch Püree, Bohnen und die Soße machen Freude auf der Zunge. Für 26 Euro freilich kein ganz günstiges Vergnügen, allerdings hat sich hier offensichtlich jemand Gedanken gemacht und ein wirklich schönes Gericht kreiert. Zudem wird vorwiegend mit regionalen Produkten gearbeitet, fürs Gewissen gibt’s also auch nichts zu nagen.

Böhme; Sebnitzer Straße, Inhaber Ronny Henschel Quelle: Anja Schneider

Schade: Inhaber Ronny Henschel, dem der Ruf eines sehr herzlichen und unterhaltsamen Gastgebers vorauseilt, ist heute nicht im Haus. Der Service ist freundlich, aber sehr zurückhaltend, zum Lokal können uns die Mitarbeiterinnen auf Nachfrage nicht viel sagen – beide sind erst seit einem halben Jahr im Böhme.

Steckbrief Restaurant Böhme Adresse Sebnitzer Str. 11, 01099 Dresden Tel. 0351 48 48 64 64 Konzept Lieber lecker und von hier Geöffnet Di. bis Sa. 18 bis 23 Uhr Preise Hauptgerichte ab 17 Euro Gesamtnote 7,6 (von max. 10)Essen: 8 (Anteil an der Gesamtnote: 60 Prozent)Service: 7 ( 20 Prozent)Ambiente: 7 (20 Prozent) Fazit hier lässt man sich gern überraschen

Fast schaffen sie es aber, uns noch zu einem Nachtisch zu überreden. Zweierlei Mousse mit Parfait und Portwein-Trauben (9,20 Euro) und Birnen-Törtchen mit Walnusseis und Stachelbeeren (9,80 Euro) klingen verlockend, wir verzichten jedoch zugunsten eines Abendspaziergangs durch den Alaunpark.

Von Kaddi Cutz