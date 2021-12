Dresden

Regelmäßig zieht es mich noch in meine Kurzzeit-Heimat Hamburg. Vor rund 100 Jahren hätte ich von Dresden aus auch per Wasserflugzeug anreisen können, denn am Käthe-Kollwitz-Ufer gab es einst einen Wasserflughafen. Im August 1925 startete die Fluglinie Dresden–Altona, die täglich in beide Richtungen bedient wurde. Mit einem Zwischenstopp in Magdeburg war man rund vier Stunden zwischen den beiden Elbmetropolen unterwegs. Sehr flott ging das also nicht gerade, außerdem konnten die beiden Junker F 13 auch jeweils nur maximal vier Personen transportieren. Schon zum Jahresende dämmerte den Verantwortlichen, dass sich das unterm Strich langfristig wohl nicht so rentiert. Bereits im Folgejahr später schloss der Flughafen wieder seine Pforten. Das bis heute erhaltene Abfertigungshäuschen war offenbar sehr optimistisch und somit großzügig geplant worden, was die neuen Pächter freuen dürfte, denn sie haben eine echte Knaller-Location am Start: Seit Mai vergangenen Jahres ist hier das Johann Restaurant & Elblounge beheimatet und will mit frischer, regionaler Küche und einer in der Tat sehr beeindruckenden Eventlocation direkt an der Elbe seine Gäste verzaubern. Der Name spielt liebevoll auf den Kiez an, befinden wir uns hier immerhin in der Johannstadt.

Slow mit Niveau

Von innen präsentiert sich das Lokal stilsicher, hell und offen. Der gigantische Blick über die Wiesen bis auf die Elbe weiß uns selbst im dunklen und leider heute auch etwas diesigen November zu verzücken. Im Sommer ist allein die Aussicht sicher einen Besuch wert. Von einem sehr engagierten Servicemitarbeiter werden wir an unseren Tisch geleitetet, das fancy Sitzmöbel möchte ich am liebsten direkt abmontieren und in der Tasche verschwinden lassen – passt aber leider eh nicht in mein Wohnzimmer. Gerahmte Originalaufnahmen und dezent drapierte Flugzeugteile erinnern an die Historie des Gebäudes, eine schöne Hommage. Wir bestellen einen Weißwein aus dem Hause Prinz zur Lippe (27,90 Euro/Flasche) und werfen einen Blick in die Speisekarte. Auch diese ist ein kleiner Verweis auf die geschwindigkeitsarme Vergangenheit des Hauses, das Johann hat sich „Slow Food“ auf die Fahne geschrieben. Auch auf Regionalität wird ganz offensichtlich Wert gelegt, so finden sich unter den Vorspeisen etwa geräucherte Entenbrust aus dem Pirnaischen Göppersdorf mit Rotkohl, Preiselbeeren und Nüssen (12,90 Euro) und winterliche Salate aus Radebeul mit Quittenvinaigrette (7,90 Euro). Das liest sich schon mal vielversprechend.

Stilsicher, hell und offen: Das „Johann“ von innen. Quelle: Anja Schneider

Wir lassen trotzdem Vorspeise und Zwischengang (Topinambur, Gänsebrust und Zwetschge für 14,90 Euro) heute aus und springen zu den Hauptgängen. Sechs stehen zur Auswahl und die unsere steht postwendend: Die testerprobte Lieblingsbegleitung erwählt die Rehkeule mit Kartoffel-Topinambur-Schnitte, Rot- und Rosenkohl (25,90 Euro), ich entscheide mich für das Zweierlei vom Bresshuhn mit lauwarmem Rotkohlsalat, Kichererbse, Orange und Walnuss (27,90 Euro). Nach angemessener Wartezeit kommen beide Teller an den Tisch. Schön sieht es erstmal aus, wenngleich wir die Teller als sehr vollgepackt empfinden und mein Huhn etwas blass wirkt. Am Kichererbsenpüree wurde nicht gespart, das aufzuessen, sehe ich zu diesem Zeitpunkt noch als die große Herausforderung des Abends. Der lauwarme Rotkohl hat ordentlich Biss, darf er als Salat aber auch haben, Orange und Walnuss passen toll dazu und machen auch das Hummus etwas leichter. Als schwierig erweist sich jedoch das Zerteilen des Geflügels, das sich kaum schneiden lässt und beim Versuch stoisch über den Teller rutscht. Hartnäckig weigert sich das Fleisch, sich vom Knochen zu lösen. Warum offenbart schließlich das mit Mühe abgetrennte Stück und der freigelegte Blick aufs Innenleben der Keule. Es sieht alles noch ziemlich roh aus. Ich kaue ein bisschen drauf herum, es tut sich nicht viel, außer, dass sich der optische Eindruck auch im Mund bestätigt. Die Brust ist etwas weniger widerspenstig, hat aber leider auch eine Konsistenz von Gummi, die wenig Freude bereitet und ein Geräusch beim Kauen macht, das die Begleitung erschaudern lässt.

Die Küche hat nachgebessert: Beim Fototermin kann das Zweierlei vom Bresshuhn unsere Fotografin überzeugen. Quelle: Anja Schneider

Der Service gibt diese Info in die Küche, wenig später steht der junge Koch vor uns und stellt sich der Kritik. Er erklärt, Keule und Brust seien für drei Stunden Sous vide gegart, dann angebraten und in den Ofen gegeben worden. Meinem Unwillen, rohes Geflügel zu verspeisen, begegnet er mit dem Vorschlag, ein anderes Gericht auszuwählen, denn die Garmethode bei diesem bliebe schließlich dieselbe – und damit wohl auch das Ergebnis. Ich switche um auf die Gänsekeule mit Rotkohl, Klößen und Quitte (21,90 Euro) und probiere bei der Begleitung mit.

Die hat mit der recht großen Portion ohnehin zu kämpfen, auch ist sie kein Fan der Soße. Kann ich verstehen, auch mir ist das reichlich enthaltene Spekulatiusgewürz für Ende November viel zu weihnachtlich. Ein bisschen trocken kommt die Keule außerdem daher, die am Fleisch belassene Silberhaut ist zudem kein Vergnügen beim Kauen. Insgesamt finden wir’s okay, würden das so aber nicht wiederbestellen.

Die Gans kann überzeugen

Meine nachgereichte Gänsekeule indes punktet auf ganzer Linie: knusprige Haut, gut gewürzt, das Fleisch fällt von selbst vom Knochen und der Rotkohl kann auch was – einzig der sonst tolle Kloß hat vielleicht ein bisschen viel Semmelbrösel abbekommen.

Das einstige Abfertigungsgebäude des Wasserflughafens dient heute als Restaurant und Event-Location. Quelle: Anja Schneider

Erneut erscheint der Koch und will wissen, ob diesmal alles in Ordnung sei. Zu seinem Bedauern sind wir nun zu voll für ein Dessert, er verspricht aber, das Gericht im Team auszuwerten und gibt den inzwischen optisch nachvollzogenen Fehler zu. Zum Termin mit unserer Fotografin hat die Küche die Kritik bereits umgesetzt und die Garmethode ausgetauscht – das Feedback fällt entsprechend positiv aus. Wir müssen aber leider den Testabend als Bewertungsgrundlage wählen. Eine bei Niedrigtemperatur im Wasserbad gegarte Keule und recht flache Brust können da schon fachlich nicht überzeugen, Sous Vide als Garmethode ist zumindest äußerst fraglich und rohes Geflügel im Ergebnis ein No Go auf dem Teller. Dass Kritik hier nicht auf taube Ohren stößt, finden wir super und geben dem Johann sicher eine zweite Chance.

Steckbrief Restaurant „Johann“ ■ Adresse: Käthe-Kollwitz-Ufer 19b, 01307 Dresden, Telefon 0351 456 99 950 ■ Konzept: Moderne und frische Küche, geprägt vom Slow-Food-Gedanken ■ Extras: Eventlocation, große Außenterrasse mit Blick auf die Elbe, Kegelbahn, Suite für zwei Personen, Spielzimmer ■ Geöffnet: Di. bis Do. 15 bis 22.30 Uhr, Fr. und Sa. 12 bis 23.30 Uhr, So. 12 bis 17 Uhr ■ Preise: Hauptgerichte ab 18,90 Euro ■ Gesamtnote: 6,4 (von max. 10), Essen: 5 (Anteil an der Gesamtnote: 60 Prozent), Service: 8 (20 Prozent), Ambiente: 9 (20 Prozent) ■ Fazit: Ambitionierte Küche mit guten Produkten und Schwächen in der Umsetzung

Von Kaddi Cutz