Dresden

Das Beteiligungsprojekt „KITZRAZA – die KinderTraumZauberStadt“ für junge Menschen zwischen sieben und zehn Jahren findet dieses Jahr vom 18. bis 27. Juli während der Sommerferien statt. Nach dem Motto „Hier kannst Du mit anderen umsetzen, was Dein Kopf sich ausdenkt“ können die Kinder eine eigene Stadt bauen. Die gemeinnützige Gesellschaft „Outlaw Kinder- und Jugendhilfe“ legt diesmal den Fokus auf Klimaschutz und ressourcenschonenden Umgang mit Materialien.

Die Kinderstadt entsteht auf dem Wiesengelände mit Zelten, Bauwagen und Holzhütten. Dazu kommen eine Werkstatt, ein Medienbereich, eine Küche und Sanitäranlagen. Die Kinder können mit Hilfe der Erwachsenen dann ihre eigenen Ideen umsetzen. Täglich gibt es eine Versammlung aller Bürger und Bürgerinnen der kleinen Stadt als zentrales Event.

Das Team um die Kinderstadt sucht noch Ehrenamtliche und Sponsoren, die sich an diesem Projekt beteiligen möchten. Projektleiterin Elisa Winkler: „Wir freuen uns, dass wir unsere Kinderstadt in diesem Jahr erstmals in zentraler Innenstadtlage realisieren können und sind dann nicht nur gut erreichbar, sondern haben auch ein besonders schönes schattiges Plätzchen unter Bäumen.“

Der Antrag auf Sondernutzung sei noch in Arbeit, doch das Team von Outlaw ist zuversichtlich, dass die Kinderstand am Arnholdbad am Lingnerplatz stattfinden kann. Ab Mai sind Anmeldungen zu dem Sommerprojekt möglich.

kitzrazza.de/anmeldung

Von Elias Hantzsch