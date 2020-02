Zeitgenössische Kunst hat es in Dresden schwer – das ist seit Längerem ein Problem. Was mit dem Kunstprojekt „G? Flaggschiffe“ am Pieschener Kulturzentrum Geh8 passiert, ist jedoch außergewöhnlich. Es droht wegen unklarer Kompetenzen, knapper Kassen und falsch verstandener Sparsamkeit unvollendet zu bleiben.