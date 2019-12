Juwelendiebstahl aus Grünem Gewölbe: Gab es eine Sicherheitslücke?

Dresden

Dies ist eine Geschichte, die gern mit Antworten aufwarten würde. Sie liefert jedoch nur Indizien. Dennoch soll sie geschrieben sein. Denn es geht um nicht mehr und nicht weniger als – in unseren Augen – Kernfragen zum Einbruch in Dresdens Historisches Grünes Gewölbe vor mittlerweile mehr als zwei Wochen.

Im Schutz der Dunkelheit klettern vermummte Gestalten über die Mauer, die die kleine Grünfläche vor dem Residenzschloss umschließt. Sofort machen sie sich an dem Fenster zu schaffen, durch das eine Woche zuvor die Diebe in das Juwelenzimmer des Grünen Gewölbes gelangt waren. Dieses Mal sind es Ermittler der Polizei, die hier im Auftrag der Staatsanwaltschaft Hand anlegen. Weniger, um Tätern und Beute auf die Spur zu kommen, eher um herauszufinden, wie der spektakuläre Juwelendiebstahl aus dem Historischen Grünen Gewölbe geschehen konnte. Gab es eine Sicherheitslücke? Diese Frage treibt die Ermittler genauso wie die Verantwortlichen der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) und Journalisten um. Nach Recherchen der DNN deutet einiges darauf hin.

Wunder Punkt im Sicherheitssystem des Residenzschlosses

Demnach soll es neben den eher dünn verglasten Vitrinen tatsächlich einen wunden Punkt im Sicherheitssystem des Residenzschlosses gegeben haben, über den trotz mehrerer Nachfragen niemand der Verantwortlichen reden will. Er liegt einige Meter unterhalb des inzwischen so berühmten Schlossfensters am Elbufer. Im Pegelhaus an der Augustusbrücke zündeten die Täter nach bisherigen Ermittlungen einen Stromverteiler an. Das sorgte für den Ausfall der Stadtbeleuchtung auf Sophienstraße und Theaterplatz und gab den sehr professionell vorgehenden Verbrechern die Möglichkeit, sich ungesehen am Fenstergitter und dem dahinter liegenden Sicherheitsglas zu schaffen zu machen – so viel haben Staatsanwaltschaft und Polizei bisher zum Tathergang preisgegeben.

Möglicherweise blieben aber nicht nur die Straßenlaternen nach dem Stromkastenbrand ohne Energie – sondern auch Sicherheitssysteme im Residenzschloss. Das legen Informationen nahe, die den DNN vorliegen. Darin geht es um einen Prüfbericht für eben jenen Stromverteiler. Das Papier soll die Risiken für den Fall benannt haben, dass der Verteiler komplett ausfällt – wie in der Nacht des Einbruchs geschehen. Neben der Stadtbeleuchtung hätte solch ein Ausfall auch mehrere der umliegenden Museen, zum Beispiel in Schloss und Zwinger getroffen. Deshalb soll es die Empfehlung gegeben haben, dass diese Einrichtungen gemeinsam besprechen, was bei einem Totalausfall zu tun ist. Ob es dazu kam und zu welchen Ergebnissen man dabei gelangte, ist bislang nicht beantwort.

Diebe lösten drei Alarme im Haus aus

Die Frage rührt an weitere offene Punkte, die es in der bisherigen Schilderung des Tathergangs gibt. So sind SKD und Staatsanwaltschaft sehr schmallippig, wenn man sie auf jene rund zwei Minuten anspricht, die die Mitarbeiter in der Sicherheitszentrale des Grünen Gewölbes gebraucht haben, um nach dem Auftauchen der Diebe im Juwelenzimmer die Polizei zu verständigen. Drei Alarme hätten die Diebe im Haus ausgelöst, haben die SKD inzwischen mitgeteilt.

Apropos Alarm: Wenn ein Stromverteiler so maßgeblich ist für unschätzbare Sammlungen gleich mehrerer Museen, hätte es doch auch schon ein Warnzeichen geben müssen, als sich die Täter daran vergriffen. Und wie war eigentlich das Fenster zum Juwelenzimmer gesichert? Dazu wollen Staatsanwaltschaft und Polizei mit Verweis auf laufende Ermittlungen nichts sagen – eine Begründung, die immer wieder zu hören ist. Stimmt es, dass dieses Fenster im toten Winkel liegt und von Überwachungskameras nicht erfasst wird? – Kein Kommentar. Stimmt es, dass es elektronisch gar nicht gesichert war? – Laufende Ermittlungen, wir können nichts sagen, erklärt die Behörde.

Tüv Nord und Süd waren nicht mit Prüfung betraut

Bei den SKD klingt das ähnlich: Man bitte um Verständnis, dass derzeit Fragen mit potenziell ermittlungs- und sicherheitsrelevanten Bezügen nicht beantwortet werden.

Aber noch einmal zurück zum Prüfbericht. Um seinen Auftraggeber zu ermitteln, beginnt die Recherche bei möglichen Kandidaten, die solch eine Prüfung vorgenommen haben könnten: Tüv Nord, Tüv Süd oder Tüv Rheinland. Tüv Nord und Süd haben nach einer „intensiven Überprüfung“ ihrer Unterlagen abgewinkt. Beide waren nicht mit der Prüfung betraut.

Hinweis entpuppt sich als Holzweg

Treffer beim Dritten im Bunde, beim Tüv Rheinland. Der erklärt auf das DNN-Ersuchen um Einsicht in den Bericht kurz und bündig: „Bitte wenden Sie sich an den Betreiber des Grünen Gewölbes.“ Das sind, je nach Interpretation, entweder die SKD oder das für Gebäude im Staatsbesitz zuständige Sächsische Immobilien- und Baumanagement (SIB) – und somit schlussendlich das Finanzministerium. Letzteres verweist zuerst an Polizei und Staatsanwaltschaft, lässt dann wissen, dass es wegen der Ermittlungen keine Aussage treffen will und teilt im dritten Anlauf mit, dass die Stadtwerke Drewag zuständig wären.

Guter Versuch, denn die Stadtwerke verantworten ja die Straßenbeleuchtung. Doch der Hinweis entpuppt sich als Holzweg. Die Drewag, hieß es auf Anfrage, gebe solche Prüfungen nicht in Auftrag. Vielleicht die Stadt, der das Pegelhaus gehört?

Die nun lässt auf Anfrage wissen, dass im Pegelhaus „Anlagen ganz unterschiedlicher Anbieter und Unternehmen untergebracht“ seien und darüber hinaus nichts weiter mitgeteilt werden könnte. Die Ermittlungen, Sie verstehen schon.

Bericht bleibt unter Verschluss

Fazit: Manches deutet darauf hin, dass die gestohlenen Pretiosen vielleicht noch in der Vitrine liegen könnten, wenn der Adressat des Prüfberichts damals den darin offenbar enthaltenen Hinweisen gefolgt wäre. Doch wer sich dafür den Hut aufsetzt und was konkret in dem Papier steht – dazu bleiben Antworten aus, der Bericht bleibt unter Verschluss.

Da aber eine nicht unmaßgebliche öffentliche Einrichtung in Sachsen von einem nicht unmaßgeblichen Diebstahl betroffen ist, wäre der Gedanke naheliegend, die Fragen zu Sicherheit (Toter Winkel? Fenstersicherung? Tüv-Bericht?) auch öffentlich zu diskutieren.

Inzwischen steht nach DNN-Informationen routinemäßig eine neue Prüfung des Verteilers und der von ihm abhängigen Systeme an. Die Ergebnisse dürften auf breites Interesse stoßen.

Von Torsten Klaus und Uwe Hofmann