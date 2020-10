Dresden

Warum wird ein islamistischer Gefährder nicht abgeschoben, Herr Mackenroth?

Am 4. Oktober hat nach derzeitigem Erkenntnisstand der Syrer Abdullah H. einen Touristen in Dresden auf offener Straße mit einem Küchenmesser erstochen und dessen Lebensgefährten schwer verletzt. Sein Motiv war vermutlich Hass, er meinte, seine beiden Opfer als Homosexuelle und damit als Menschen erkannt zu haben, die nicht seinem Glauben entsprechend leben. H. war 2015 nach Deutschland gekommen, zunächst und zeitweilig als Flüchtling anerkannt, vielfach vorbestraft, fünf Tage zuvor aus der Haft entlassen worden, seit 2017 als radikal islamistischer „Gefährder“ eingestuft, engmaschig, aber nicht lückenlos von verschiedensten Behörden überwacht, aber nicht abgeschoben, weil Syrien als gefährliches Land gilt, in dem man nicht sicher leben kann: Der Abschiebestopp nach Syrien gilt derzeit ausnahmslos, auch für verurteilte Straftäter, auch für Gefährder, weil – so die offizielle Sprachregelung – infolge der Kriegswirren im Heimatland „Leib und Leben gefährdet“ sind.

Leib und Leben seiner Opfer nicht nur gefährdet, sondern ausgelöscht

Leib und Leben seiner Opfer hat H. nun nicht nur gefährdet, er hat ein Leben ausgelöscht, ein weiteres schwer verletzt. Um ihn vor Gefahr zu schützen, lässt unser Aufenthaltsgesetz es zu, dass andere schwer verletzt, ja: getötet werden?

Das muss man mir erklären: Ein Täter, der aus Hass tötet und auch sonst unsere Werte mit Füßen tritt, darf hier bleiben, wird aus Sorge vor Gefahren für seine Person nicht abgeschoben. Dafür sterben andere.

Richtig ist: Wir dürfen niemanden sehenden Auges in Lebensgefahr oder gar in den Tod abschieben. Genau so richtig ist aber auch: Wir dürfen unsere Leute nicht sehenden Auges ans Messer von Islamisten liefern.

Lösung ist nicht schwarz oder weiß

Die Lösung ist nicht schwarz oder weiß, sondern grau, differenzieren ist rechtsstaatliche Tugend. Für schwerste Fälle wie Abdullah H. muss der Schutz unserer Bevölkerung ohne Wenn und Aber Vorrang haben, für Hühnerdiebe mag es bei dem Abschiebestopp bleiben. Aber das geht im parteipolitischen Vielgetöse aus Berlin unter – jeder kocht sein Süppchen, anstatt nach pragmatischen Resultaten zu suchen: Abschiebehaft, in Deutschland oder vor den europäischen Toren, für begrenzte Dauer, Rückführung in Drittstaaten aufgrund bilateraler Abkommen – unsere europäischen Nachbarn machen es uns vor. Solange darüber nicht ernsthaft und mit dem Willen zur parteiübergreifenden Einigung nachgedacht wird, wundern wir uns bitte nicht darüber, wenn die Vorbehalte gegenüber Ausländern und Flüchtlingen weiter wachsen, egal, wo und warum sie herkommen, ob sie gefährlich sind oder wirklich Hilfe brauchen.

*Unser Gastautor Geert Mackenroth ( CDU) ist Ausländerbeauftragter in Sachsen. Von 2004 bis 2009 war er Justizminister im Freistaat. Vor dieser Zeit war er Berufsrichter in Schleswig-Holstein.

Von Geert Mackenroth*