Dresden

Die Junge Union Dresden (JU), der Nachwuchs der CDU, hat jetzt Johannes Schwenk (30) als Kreisvorsitzenden bestätigt. Zu stellvertretenden Vorsitzende wählten die JU-Mitglieder Laura Müller (23) und Bruno Felgentreu (24). „Unser Ziel ist das Superwahljahr 2024. Zur Kommunalwahl werden wir junge und frische Köpfe in das Rennen um einen Sitz im Stadtrat schicken und der CDU frisches Leben einhauchen“, kündigte der alte neue Vorsitzende an.

Verantwortung übernehmen und mitgestalten

Die JU wolle ihren Teil zur Gestaltung Dresdens beitragen und Verantwortung übernehmen. Inhaltliche Schwerpunkte setze der CDU-Nachwuchs vor allem bei der klimaneutralen Stadt, der nachhaltigen Bekämpfung von Kriminalitäts-Hotsposts und ausufernden Graffitis entlang des Altstadtpanoramas sowie der Sanierung und dem Bau von Kitas und Schulen, so Schwenk.

„Es kann nicht sein, dass sich Dresden eine monströses Verwaltungszentrum für 140 Millionen Euro oder einen mondänen Fernsehturm am Stadtrand leistet, während Schultoiletten verrotten und Kinder in maroden Schulen unterrichtet werden. Oberstes Gebot muss bleiben: Keine Schulden und Bildung zuerst!“

Daneben sieht die JU den Umgang mit dem „ramponierten Image Dresdens“ kritisch, erklärte Schwenk. Die Rathausspitze wie auch die politischen Parteien hätten es nicht geschafft, dem nachhaltig entgegenzuwirken. Dazu der stellvertretende Vorsitzende Felgentreu: „Dresden muss endlich wieder positive Schlagzeilen schreiben und junge Menschen anziehen! Dafür müssen wir bei Kultur, Wirtschaft, Wissenschaft, Nachhaltigkeit und einer engagierten Stadtgesellschaft ansetzen!“

Mit Blick auf die Dresdner CDU sieht Schwenk erheblichen inhaltlichen wie personellen Nachholbedarf. „Gerade was das Thema Umweltpolitik und nachhaltige Stadtentwicklung angeht, braucht es einen ganzheitlichen Ansatz statt unstimmiger Einzelmaßnahmen. Die vorliegenden Vorstellungen und Konzepte sind gut, was aber dabei herauskommt, geht besser. Wir sollten uns alle fragen: In was für einem Dresden wollen wir 2030 und 2050 leben?“

Von Thomas Baumann-Hartwig