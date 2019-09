Dresden

Mama, spielst du mit mir?Die im April geborenen Schneeleoparden-Jungen Kafka und Tierra sind kräftig gewachsen und kommen auch mit der Hitze gut zurecht. Dennoch sind die Chancen für Zoo-Besucher, die Kleinen beim Spielen zu beobachten, in den kühlen Morgenstunden am größten. In freier Wildbahn fangen junge Schneeleoparden im Alter von zwei bis vier Monaten an, ihre Mutter auf der Jagd zu begleiten. Da Istari, das Dresdner Zuchtweibchen, keine Beute machen muss, trainieren die Jungen ihren Jagdtrieb mit Balgereien untereinander.

Kafka und Tierra schauen neugierig zu den Zoobesuchern herüber. Quelle: Jochen Leimert

Von DNN