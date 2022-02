Karsten H. ist Elektriker und sollte im Auftrag seiner Firma im November 2020 die Elektrik in einem Dresdner Mehrfamilienhaus erneuern. Doch bevor er zu Stromkabel und Lüsterklemme griff, vergriff er sich laut Anklage an einer Mieterin. Er soll die junge Frau gegen ihren Willen umarmt und an Stellen betatscht haben, wo seine Finger nichts zu suchen haben. Wegen sexueller Belästigung kassierte er einen Strafbefehl über 90 Tagessätze und legte Berufung ein. Gestern stand der 54-Jährige vor dem Amtsgericht und schwieg.

Zu den Vorwürfen wolle sich sein Mandant nicht äußern, aber die würden ihn sehr belasten, erklärte der Verteidiger. So musste die junge Frau vor Gericht aussagen. Die 25-Jährige kommt aus Litauen, lebt und arbeitet seit 2018 in Dresden, spricht gut deutsch und war sehr aufgeregt.

Vor der Sanierung des Hauses habe es Absprachen mit dem Vermieter gegeben, erzählte sie. „Die sagten, dass ich die Handwerker reinlassen muss, sonst müsste ich Strafe bezahlen.“ Sie ließ Karsten H. auch ohne Bedenken rein. „Er hat nicht gearbeitet, aber mir erklärt, was gemacht werden soll, dass ich Platz schaffen muss und fasste mir dann an die Brust und die Oberschenkel. Als er ging, umarmte er mich und fasste mir an den Hintern. Ich war völlig überrumpelt, das war mir sehr unangenehm.“ Sie zeigte ihm das auch, doch störte das den Angeklagten wohl wenig.

Der stand am nächsten Tag wieder vor ihrer Tür. „Ich habe ihn reingelassen, weil ich Angst hatte, die Strafe zahlen zu müssen. Er fing wieder an, mich anzufassen und ich flüchtete ins Bad.“ Dann informierte sie den Vermieter und ging zur Polizei. Dort beschrieb sie den grapschenden Elektriker, auch dessen Tätowierung auf dem linken Arm – Karsten H. hat ein solches Tattoo.

Nach der Aussage der 25-Jährigen zog Karsten H. den Einspruch zurück – ohne eine Erklärung zu den Vorwürfen. Nur spielte nun die Staatsanwältin nicht mehr mit. „Wir sind bei dem Strafbefehl von einer Geständnisfiktion ausgegangen – sie haben sich hier gar nicht geäußert, aber die junge Frau musste alles noch einmal erzählen. Ich gehe jetzt mit den 90 Tagessätzen nicht mehr mit.“ Fortsetzung folgt, mit weiteren Zeugen.

Von Monika Löffler