Dresden

Das Paddel rhythmisch ins Wasser eintauchen, über die Wasseroberfläche schnellen und am Ende auf dem Siegertreppchen stehen. Für Kanutin Elisabeth ist das eine Freizeitbeschäftigung, die sie lieben gelernt hat. Sie lebt im Albert-Schweitzer-Kinderdorf in Dresden und hat sich neben der Schule zur erfolgreichen Kanutin gemausert.

Zweimal die Woche zum Training

Alles begann mit einem Spaziergang, wie sie erzählt: „Als ich mit Herrn Ott an der Elbe spazieren war, sind wir an meinem jetzigen Kanugelände vorbei gekommen.“ Ulrich Ott ist der Hausvater der Kinderdorffamilie, bei der Elisabeth lebt. Sie haben sich die Aushänge am Bootshaus des Sportvereins TuR Dresden durchgelesen und Elisabeth „fand das cool“, wie sie sich erinnert.

Der Kanuverein ging ihr nicht mehr aus dem Kopf und schließlich absolvierte sie ein paar Schnupperstunden. Schnell war klar: Das will Elisabeth weitermachen. Inzwischen ist sie festes Vereinsmitglied. „Ich habe hier schnell Freunde gefunden“, berichtet die junge Kanutin. Zweimal in der Woche trainiert sie für zwei Stunden.

Und das zahlt sich aus. Im letzten Sommer nahm Elisabeth erfolgreich an einer Regatta teil. Ein ganzes Wochenende stand ganz im Zeichen des Kanusports. „Am Freitagnachmittag packte ich die letzten Sachen in meine Tasche und machte mich auf dem Weg zum Bootshaus“, erinnert sich Elisabeth. Dann ging es los zur Regatta nach Leipzig. Vor Ort angekommen, bauten sie ihre Zelte auf und bereiteten sich auf das bevorstehende Wettkampfwochenende vor. Der Sonnabend war vollgepackt mit Wettkämpfen. „Im 1er war ich nicht so gut. Aber im 2er schafften wir den zweiten Platz“, erzählt die junge Kanutin. Gemeinsam mit ihrer Freundin konnte sie sich über die Silbermedaille freuen. Am Sonntag konnte Elisabeth diesen Erfolg noch mit einem Sieg in der Staffel krönen. Am Ende des Wettkampfs nahm sie ein Exemplar jeder Medaillenfarbe mit nach Hause.

DNN-Aktion „Dresdner helfen Dresdnern“ für Aufwind

Hausvater Ulrich Ott ist dem Verein „Aufwind“ dankbar für die Möglichkeit. Der Vereinsbeitrag, die jährliche Untersuchung beim Arzt, das Paddel für den Wettkampf, die Teilnahmegebühren für die Regatten und natürlich die Ausrüstung, wie Vereinstrikot, Schwimmschuhe und Campingzubehör – das macht zusammen mehr als 250 Euro im Jahr, sagt Ott. „Ohne das Geld wäre es für Elisabeth nicht möglich“, sagt er.

Der Verein Aufwind e.V. unterstützt mithilfe von Spenden, unter anderem aus der DNN-Aktion „Dresdner helfen Dresdnern“, Kinder aus einkommensschwachen Familien bei ihren Wünschen. Das kann die Mitgliedschaft in einem Verein sein, wie es bei Elisabeth der Fall ist. Aber auch Nachhilfeunterricht, kleine Familienausflüge oder Zubehör für den Schulalltag gehören zu den Möglichkeiten, mit denen der Aufwind e.V. unterstützen kann.

DNN-Aktion „Dresdner helfen Dresdnern“ Wer Dresdnern in schwierigen Situationen helfen möchte, kann sich noch bis Weihnachten an der Spendenaktion „Dresdner helfen Dresdnern“ beteiligen. Das gespendete Geld geht an den Verein Aufwind, der benachteiligte Kinder un­terstützt, die Dresdner Kinderhilfe und die Diakonie Stadtmission. Das Formular zur Überweisung und Informationen zur Namensnennung oder anonymen Spende sowie Hinweise zum Datenschutz gibt es im Internet unter dnn.de/dresdnerhelfen. Die DNN bedanken sich bei allen Spendern.

Im Moment findet kein Training statt. Die Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie treffen auch das Vereinsleben, wie dieses von Elisabeth. Sie kann es kaum erwarten, dass es wieder losgeht: „Am meisten freue ich mich darauf, wenn es überhaupt wieder los geht und dass ich meine Freunde wiedersehen kann.“

Von Lisa-Marie Leuteritz