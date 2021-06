Junge Dresdener leben ihren Traum im Bauernhof bei Oschatz

Laas

So richtig wohl in ihrer Haut fühlten sich diese drei jungen Frauen und vier Männer in der Großstadt Dresden schon lange nicht mehr. Immer öfter drehte sich die Diskussion in ihrer Clique, die gemeinsam in den Urlaub fuhr oder auch zusammen Weihnachten feierte, um existenzielle Fragen. „Uns hat der ganze Überkonsum und das Leben wie in einem Hamsterrad gestört. Da haben wir überlegt, was wir anders machen, wie wir mehr nach unseren Bedürfnissen und nach unseren Werten leben können“, erinnert sich Martin (37) an die Anfänge. Seinen Nachnamen möchte er genau wie Sebastian (39), Anja (37), Jan (37), Dani (36), Claudi (33) und Farina (36), die an einem großen Holztisch im Gras hinter der Scheune sitzen, nicht in der Zeitung lesen. Darauf habe man sich im Plenum vor dem Treffen mit dem Reporter geeinigt.

Jan, Anna und Karl (v.l.) beobachten die Bienen in ihrem selbstgebauten Bienenstock. Quelle: Frank Hörügel

Der Start für ihr gemeinsames Wohnprojekt erfolgte im Jahr 2017 ganz unspektakulär. „Beim Grillen und ein paar Bierchen“, sagt Dani, der ursprünglich aus einem Dorf in Südbrandenburg stammt. Einmal pro Woche traf sich die Gruppe zum Plenum. Dem Freundeskreis – fast alle arbeiten in sozialen Berufen –schwebte der Kauf eines Bauernhofes vor, in dem sie alle unter einem Dach nach ihren Vorstellungen wohnen könnten. „Da haben wir viel gesponnen“, sagt Dani. Fast ein Jahr suchten die Dresdener nach einer passenden Immobilie, schauten sich in vielen Ecken von Sachsen Höfe an. „Im Speckgürtel von Dresden ist schon alles leer gekauft“, sagt Sebastian. Fündig wurden sie schließlich im neun Kilometer von Oschatz entfernten Dorf Laas (Gemeinde Liebschützberg). „Als ich den Hof in Laas das erste Mal gesehen habe, hatte ich gleich ein gutes Gefühl“, so Sebastian.

Anna lässt sich im Gewächshaus ein selbst geerntetes Salatblatt schmecken. Quelle: Frank Hörügel

Am 1. Mai 2019 war es so weit: Die Dresdener bekamen den Schlüssel für den Dreiseithof von der bisherigen Eigentümerin übergeben und zogen hier mit den drei Kindern (heute 7, 9 und 17 Jahre alt) von Claudi und Martin ein. Das Grundstück mit Obstbäumen und Wiese ist 3000 Quadratmeter groß, das Haupthaus hat 330 Quadratmeter Wohnfläche. Was kostet so was? „Das Lebensgefühl ist einfach unbezahlbar“, weicht Martin der Frage aus. Im Plenum habe Einigkeit bestanden, keine Zahlen zum Kaufpreis und zur Finanzierung preiszugeben.

Gemeinsamer Arbeitseinsatz auf dem Acker:Die Neu-Laaser sammeln Kartoffelkäfer von den Pflanzen ab. Quelle: Frank Hörügel

Wie funktioniert das Zusammenleben im Laaser Bauerngehöft, kann man sich das wie in einer der legendären Kommunen in den 1970er Jahren vorstellen? „Nein, das ist bei uns keine politische Sache, obwohl wir nicht unpolitisch sind. Wir sind eine große Familie. Das funktioniert so ähnlich wie ein Mehrgenerationenhaus, bloß dass wir hier nur zwei Generationen sind“, sagt Anja. Ursprünglich sollte das Wohnprojekt als Verein aufgezogen werden. Mit „Mal anders e.V.“ gab es auch schon einen Vereinsnamen und in der Satzung sollte ein demokratisches und gleichberechtigtes Zusammenleben festgeschrieben werden. Doch den Verein gibt es bisher noch nicht.

Viele Menschen – viele Bedürfnisse

Wie in jeder anderen Familie ist auch im Laaser Wohnprojekt nicht jeden Tag eitel Sonnenschein. „Wir haben uns auch in Dresden schon mal gezofft, das ist keine neue Baustelle“, sagt Dani und grinst. Und Claudi ergänzt: „Wo es viele Menschen gibt, gibt es viele Bedürfnisse. Deshalb haben wir vorher besprochen, wie wir Konflikte lösen. Auch mit den Kindern: Wer wem was sagen darf.“ Und Martin sagt: „Wir sind eine feste Gemeinschaft, die füreinander einsteht. Eins ist klar: Man tauscht hier Individualismus gegen Gemeinschaft ein, muss sich auch mal unterordnen können.“

Großer Acker dazu gepachtet

Auch ohne Vereinsbasis hat sich in den vergangenen zwei Jahren viel auf dem Bauerngehöft getan, wo mittlerweile 15 Hühner, sechs Katzen, zwei Schafe und der Hund Finn leben – ein Deutscher Boxer. Das Wohngebäude wurde zum Teil ausgebaut und ein 6000 Quadratmeter großer Acker hinter dem Grundstück von der vormaligen Hofeigentümerin dazu gepachtet.

Eine Handvoll Kartoffelkäfer hat Jan gesammelt. Quelle: Frank Hörügel

Den Acker haben die jungen Leute eingezäunt und in 40 Felder unterteilt. Hier wachsen unter anderem Kartoffeln, Tomaten, Spinat, Möhren und Bohnen. „Wir versuchen, uns selbst mit Gemüse und Obst zu versorgen, und sind sehr stolz, dass wir das als Städter hinbekommen“, sagt Claudi und verweist auf ein weißes Blatt Papier am Gewächshaus. In 40 Kästchen ist hier genau aufgelistet, wo welches Gemüse angebaut wird und welche Felder für Blumen oder Wiese reserviert sind.

Ökologische Bewirtschaftung

Die Felder werden rein ökologisch ohne Chemiedünger und Pflanzenschutzmittel bewirtschaftet. Das bringt Mehrarbeit mit sich. So müssen zum Beispiel die Kartoffelkäfer von den noch jungen Pflanzen per Hand abgelesen werden. „Und wir haben mit der Imkerei angefangen“, sagt Anja stolz, die sich um die Bienen kümmert.

„Man schafft viel mit so vielen Leuten“, freut sich Anja. Selbst die Kinder beteiligen sich am Einsammeln der Kartoffelkäfer. Anfangs mussten sie noch mit ein paar Cent dazu überredet werden, mittlerweile machen sie freiwillig mit. Was halten die Kinder von ihrer Großfamilie? „Am Anfang fand ich das blöd, da ich meine Freunde in Dresden hatte. Aber jetzt: Unsere Tiere, der Pool und unsere Hütte im Wald – das ist einfach toll“, sagt Karl (7). Zusammen mit seiner Schwester Anna (9) lernt er in der Schönnewitzer Grundschule. Beide haben hier neue Freunde gefunden. „Und ich kann in Strehla reiten gehen“, sagt Anna.

Ein bisschen Großstadtflair

Die Großfamilie aus Dresden ist auf dem Dorf angekommen und genießt die ländliche Ruhe. Die Erinnerung an das quirlige Großstadtleben bleibt trotzdem wach. An einer Leine – vier Meter über dem Erdboden – hängen über dem Scheunentor mehrere Paar ausgelatschter Schuhe. Dani hat seine verschlissenen Chucks als Erster an der Leine festgemacht. „Ein bisschen Großstadtflair muss schon sein“, sagt der 36-Jährige und spielt damit auf eine ähnliche Installation in Dresden an.

Hoffest für die Laaser geplant

Wenn die Corona-Pandemie vorbei ist, wollen sich die Neu-Laaser mehr als das bisher möglich war, ihren Nachbarn im Dorf zuwenden „Wir werden die Einwohner von Laas zu einem Hoffest einladen“, sagt Anja. Auch eine Halloweenfeier und ein Trödelmarkt seien geplant. Und Dani versichert: „Wir sind ein offener Hof und machen aus unserer Lebensweise kein Geheimnis.“

Wie lange soll das Wohnprojekt in Laas halten? Jan muss nicht lange überlegen: „Bis ans Lebensende, wir wollen hier alt werden.“

Von Frank Hörügel