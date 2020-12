Junge Christdemokraten in Dresden schreiben den Fernsehturm ab

Dresden

Die Grünen waren schon immer dagegen. Die SPD ist seit Kurzem dagegen. Nun ist auch die Dresdner CDU auf einen kritischen Kurs bei der Wiedereröffnung des Dresdner Fernsehturms umgeschwenkt. Der Kreisvorstand der Christdemokraten hat beschlossen: Städtische Mittel für die Sanierung des Fernsehturms dürfen nur fließen, wenn ein ausschließlicher Betrieb durch private Akteure gewährleistet ist.

Keine öffentlichen Mittel für die Betreiberkosten

Zwar stehe die Dresdner CDU der Sanierung, betrieblichen Nutzung und öffentlichen Zugänglichkeit des Fernsehturms grundsätzlich positiv gegenüber. Die Sanierung, der Ausbau und Betrieb des Fernsehturms müssten jedoch unter den Gesichtspunkten der kurz- und mittelfristigen Finanzlage der Landeshauptstadt Dresden neu überdacht werden. Insbesondere müsse ausgeschlossen werden, dass die extrem hohen Sanierungs- und Betreibungskosten durch den städtischen Haushalt getragen würden.

Der Kreisvorstand bittet die CDU-Stadtratsfraktion, eine finanzielle Unterstützung der Sanierung des Fernsehturms mit städtischen Mitteln von einem tragfähigen und kostenneutralen Betreiberkonzept abhängig zu machen. Die Landeshauptstadt und der Fernsehturmverein sollten verstärkt um private Investoren und Betreiber für die Wiedereröffnung der Aussichtsplattform werben.

Junge Union : Kein Spielraum für Sehnsüchte

Die Junge Union (JU) Dresden, der Nachwuchsverband der CDU, sieht die Sanierung des Fernsehturms noch kritischer. Der Fernsehturm sei ein Sehnsuchtsthema in Teilen der Dresdner Stadtgesellschaft, erklärte JU-Vorsitzender Johannes Schwenk. „Wir als junge Generation haben dafür Verständnis, müssen aber auch auf die derzeitigen Rahmenbedingungen hinweisen. Unzweifelhaft müssen im Corona-Doppelhaushalt 2021/22 klare Prioritäten gesetzt werden.“ Zukunftsthemen wie Bildung oder Nachhaltigkeit hätten Vorrang. Für Sehnsüchte bestehe dagegen momentan kein Spielraum.

Es sei an der Zeit, dass Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) und die Stadtratsfraktionen den Dresdnern reinen Wein einschenken würden: „Der Fernsehturm hat in diesem Haushalt keinen Platz. Es gibt wichtigere und dringlichere Aufgaben in Dresden“, erklärte der JU-Vorsitzende.

Gremien beraten über Verkehrs- und Mobilitätskonzept

In den kommenden Tagen wird das Verkehrs- und Mobilitätskonzept für den Fernsehturm in den Gremien des Stadtrats diskutiert. Der Stadtbezirksbeirat Loschwitz befasst sich am Mittwoch ab 18 Uhr in öffentlicher Sitzung im Ballsaal des Parkhotels mit den geplanten Infrastrukturmaßnahmen. Ebenfalls am Mittwoch berät der Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau nichtöffentlich über das Konzept. Im Ortschaftsrat Schönfeld-Weißig sind die Pläne am Montag, 7. Dezember, ab 18 Uhr Thema. Das Gremium tagt in der Gaststätte am Triebenberg in Schullwitz.

Für die Sanierung des Fernsehturms hat der Bund 12,826 Millionen Euro zugesagt. Der Freistaat Sachsen und die Landeshauptstadt Dresden steuern jeweils 6,413 Millionen Euro bei. Der Fernsehturm soll 2025 wieder für die Öffentlichkeit zugänglich sein.

