Die Tochter eines 52-jährigen Urlaubers aus Dresden hat am Montag ihren Vater aus der Ostsee gerettet. Ihn verließen beim Schwimmen in der Ostsee vor Ahrenshoop offenbar die Kräfte. Gemeinsam mit einer weiteren Schwimmerin zog die 15-Jährige ihren Vater an den Strand. Er kam ins Krankenhaus.