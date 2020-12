Dresden

Hauchdünne Mehrheit für die Erhöhung der Elternbeiträge für die Kinderbetreuung im Jugendhilfeausschuss: Am Donnerstagabend votierten vier Ausschussmitglieder für die Pläne der Verwaltung. Zwei stimmten dagegen und acht enthielten sich der Stimme. Das Votum zeigt: Es ist noch alles offen vor der Sitzung des Stadtrats am 17. Dezember, auf der die Entscheidung fallen wird.

Verzicht auf Beitragserhöhung kostet 21 Millionen Euro in zwei Jahren

Linke und SPD sind dagegen, die Eltern zu belasten. Aber auch CDU-Fraktionsvorsitzender Peter Krüger erklärte jüngst, er halte es für problematisch, in Coronazeiten an der Beitragsspirale zu drehen. Problem: Wenn die Elternbeiträge in den nächsten zwei Jahren nicht erhöht werden, dann fehlen der Stadt 21 Millionen Euro in zwei Jahren.

Finanzbürgermeister Peter Lames ( SPD) erklärte nach einer Runde mit den Fraktionsvorsitzenden am Dienstag, es sei Bewegung in die Angelegenheit gekommen. Doch Bildungspolitiker von einzelnen Stadtratsfraktionen erklärten Plänen, die 21 Millionen Euro durch Verschiebung von Schulbauinvestitionen in die Jahre 2023 und 2024 zu sparen, schon eine Absage. Da gebe es keine Luft, da die meisten Vorhaben an Fördermittel gebunden seien.

Schulen nicht zur Gegenfinanzierung heranziehen

„Ich bin verwundert, dass der Finanzbürgermeister ausgerechnet die Schulen zur Gegenfinanzierung heranziehen will“, erklärte Matthias Dietze, Bildungspolitiker der CDU-Fraktion. Er werbe weiter für eine moderate Erhöhung der Elternbeiträge zur Absicherung der Qualität der Kindertagesbetreuung.

Am Investitionsbedarf der Universitätsschule zu sparen, dürfte politisch nicht vermittelbar sein. Dringende Sanierungsvorhaben wie die 35. Grundschule, bei der in einigen Räumen der Putz von der Decke fällt, können auch nicht verschoben werden. Im Gegenteil, der Bildungsetat müsste sogar aufgestockt werden, wenn die Stadt ein neues Förderprogramm für die Ganztagsbetreuung in Grundschulen nutzen wolle, hieß es.

Von Thomas Baumann-Hartwig