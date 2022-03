In der Verwaltung laufen derzeit die Arbeiten am Haushaltsentwurf. Erstmals kann der Jugendhilfeausschuss dabei mitreden. Der Mehrbedarf ist erheblich und hängt auch von den Verträgen der Kita-Erzieher ab.

Dieses Geld brauchen Jugendhilfe und Kitas in Dresden zusätzlich

Bildung - Dieses Geld brauchen Jugendhilfe und Kitas in Dresden zusätzlich

Bildung - Dieses Geld brauchen Jugendhilfe und Kitas in Dresden zusätzlich