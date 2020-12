Jugendgang in Dresden auf Bewährung verurteilt – Ist das Jugendstrafrecht zu mild?

Dresden

„Völlig abstoßend“, „widerwärtig“, „unbegreiflich“ – die Prozessbeteiligten im Amtsgericht bemühten negative Superlative um die Tat von Daniel Z., Nico S. und Cornel S. zu beschreiben. Die drei – alle vorgeahndet – hatten gemeinsam mit anderen Chaoten im März zwei 13-Jährige in einen Hinterhalt gelockt und brutal zusammengeschlagen.

Danach wurden die völlig verängstigten Jungen massiv gedemütigt und erniedrigt – umringt von einer johlenden Meute, die sie zwang, sich zu küssen und gegenseitig an die Genitalien zugreifen, was einige „hochintelligente Damen“ aus der erlebnisorientierten Chaotentruppe auch noch filmten. Das Video wurde in den Schülerchat gesetzt. Dann mussten sich die Kinder gegenseitig schlagen, als sie dass nur widerwillig taten, gab es Prügel von allen. „Das Hässlichste, was ich je erlebt habe“, sagte ein Verteidiger nach dem Video.

Anzeige

Grund: Die Jungen waren zur Polizei gegangen, als ein Kumpel von Daniel Z. ihnen die Handys raubte. Als der im Knast landete, wurde ein Rachefeldzug gestartet.

David Z., derzeit in einer Jugendeinrichtung untergebracht, brachte es auf stolze sechs Anklagen. Der Schüler hat ein Faible für teure Markenprodukte und nimmt sich mit Gewalt, was er sich nicht leisten kann, da wird auch mal ein Zigarettenautomat gesprengt. Der Deutschrusse gehörte zu einer Jugendgang, die prügelnd und raubend durch Dresden zog – die Opfer schwächer oder in Unterzahl.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Jungganoven attackierten zwei Jungen auf einer Skaterbahn, nahmen ihnen Kleidung und Geld ab, verprügelten am Rosengarten drei Jugendliche und traten dabei gemeinsam auf einen am Boden Liegenden ein. Sie schlugen einen Schüler bewusstlos, klauten einem anderen nach mehreren Faustschlägen die Schuhe und verprügelten und beraubten an der Grundstraße zwei Jugendliche. Grund, so David Z. völlig emotionslos: „Die hatten so teure Sachen an“.

Er und Nico S. – zur Tatzeit 17 – wurden nach Jugendstrafrecht verurteilt. David Z. kassierte zwei Jahren, S. ein Jahr – beides zur Bewährung ausgesetzt. Der 28-Jährige Cornel S. war, wie Nico S., „nur“ an einer Tat beteiligt, wurde nach Erwachsenenstrafrecht zu zwei Jahren verurteilt, ebenfalls auf Bewährung. Die Angeklagten müssen zudem Arbeitsstunden leisten und Schmerzensgeld zahlen.

Nachgefragt bei Geert Mackenroth : Warum so milde Strafen im Jugendstrafrecht ?

Wir strafen, damit der Täter und die Allgemeinheit abgeschreckt werden, ebenfalls Straftaten zu begehen. Die Allgemeinheit soll ferner vor dem Straftäter geschützt und gleichzeitig soll der Täter resozialisiert werden, um in Zukunft ein straffreies Leben führen zu können. So der Grundsatz. Anders aber im Jugendstrafrecht, hier überwiegt der Erziehungsgedanke. Unser Recht geht davon aus: Kindern unter 14 Jahren fehlt generell die Einsichtsfähigkeit, dass sie Verbotenes tun, sie werden nicht bestraft.

Justizminister a.D. Geert Mackenroth ist Ausländerbeauftragter des Landes Sachsen. Für die DNN erklärt er Rechtsfälle. Quelle: dpa/Matthias Rietschel

Bei Jugendlichen im Alter von 14 bis 18 Jahren steht der Erziehungsgedanke im Vordergrund, und bei Heranwachsenden (18- 21-Jährige) hängt es vom Grad der Entwicklung des Täters ab, ob Jugend- oder Erwachsenenstrafrecht angewendet wird.

Konsistent sind diese abstrakten Altersgrenzen nicht – mit 18 sind junge Menschen volljährig, dürfen wählen, trinken, Auto fahren, selbstständig Verträge schließen, nur das Strafrecht behandelt sie anders. Mir sagte mal eine Zeugin nach einer Verhandlung: „Mit 18 Jahren dürfen sie alles, was Erwachsene dürfen – heiraten, allein mit dem Auto fahren – nur wenn sie jemanden berauben oder verprügeln, sind sie plötzlich Jugendliche.“ Manche 30-Jährige werden nie erwachsen, und die kriminelle Energie mancher 13-Jähriger würde Al Capone vor Neid erblassen lassen. Aber jede starre Zahlengrenze, nicht nur im Gesetz, ist unscharf, trifft nicht jeden Einzelfall, trotzdem muss irgendwo die Grenze verlaufen. Die geltende Regelung in unserem Jugendstrafrecht ist zwar umstritten, wird immer mal wieder hinterfragt, trotzdem ist sie praktikabel und ich finde sie in Ordnung, solange es keinen besseren Vorschlag gibt.

Jugendstrafrecht ist Erziehungsstrafrecht. Nicht Sühne, Vergeltung, Abschreckung oder Sicherung der Allgemeinheit, sondern Erziehung, Sozialisation und Resozialisierung bestimmen Art und Maß der Reaktion auf die Straftat. Jugendstrafrecht ist Täterstrafrecht. Nicht die Tat, sondern die umfassend gewürdigte Persönlichkeit des Täters steht im Vordergrund. Hintergrund des – oft, aber zu Unrecht immer als milde angesehenen – Jugendstrafrechts ist die Erkenntnis, dass es sich bei Jugendkriminalität nicht selten um relativ harmlose, vorübergehende Entgleisungen handelt (sogenannte Episodenhaftigkeit der Jugendkriminalität). In solchen Fällen soll zwar auch dem jungen Straftäter durch ernsthafte Ermahnung oder leichte Sanktionen (Denkzettel) deutlich gemacht werden, dass die Normen der Gesellschaft auch für ihn verbindlich sind, andererseits soll aber beachtet werden, dass eine übermäßige Strafe sich entwicklungsschädigend auswirken kann.

In jedem Strafverfahren gegen einen Jugendlichen ist positiv festzustellen, dass er zum Zeitpunkt der Tat nach seiner sittlichen und geistigen Entwicklung reif genug war, das Unrecht der Tat einzusehen und nach dieser Einsicht zu handeln: Diese sogenannte Verantwortungsreife ist anders als die Feststellung der Schuldfähigkeit im Erwachsenenstrafrecht auch von dem Delikt abhängig, das der Täter begangen hat. Gerade bei vierzehnjährigen Tätern kann die Einsicht in das Unrecht komplexerer Vorgänge fehlen, auch wenn ihnen grundsätzlich klar ist, dass sie niemanden schlagen oder bestehlen dürfen. Zudem gelten junge Täter als eher formbar, und daher stehen im Jugendstrafrecht nicht die Schuld des Täters im Vordergrund, sondern fast ausschließlich spezialpräventive (erzieherische) Gesichtspunkte.

Von Monika Löffler/ Geert Mackenroth