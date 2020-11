Dresden

David Z. ist Schüler, gerade 18 Jahre alt und hat es innerhalb weniger Monate auf sechs Anklagen und einen Prozess am Amtsgericht gebracht. Er gehörte zu einer Art „Gang“, die in wechselnder Besetzung prügelnd und raubend durch Dresden zog. Die Opfer waren meist jünger und schwächer.

So wurden auf einer Skaterbahn zwei Jungen attackiert und ihnen Kleidung und Geld abgenommen. Am Rosengarten verprügelten sie drei Jugendliche und traten gemeinschaftlich auf einen am Boden Liegenden ein. Die Jungganoven schlugen einen Schüler bewusstlos, klauten einem anderen nach mehreren Faustschlägen die Schuhe. Des Weiteren verprügelten und beraubten sie an der Grundstraße zwei Jugendliche. Grund, so David Z.: „Die hatten so teure Sachen an“.

Emotionsloses Geständnis

Als ein Kumpel zwei Kindern die Handys klaute und dafür in Haft ging, startete die Truppe einen Rachefeldzug. Man fing die beiden ab, schlug sie, trat ihnen in Bauch und Gesicht. Die völlig Verängstigten wurden gezwungen, sich zu küssen und an die Genitalien zu greifen, was gefilmt wurde. Dann mussten sie sich gegenseitig schlagen und wurden von allen verprügelt.

Bei der Aktion waren auch die Mitangeklagten Nico S. und Cornel S. dabei. Das Trio räumte die Vorwürfe ein, allerdings – vor allem David Z. – mit einer Emotionslosigkeit, die einem Angst macht. Der Prozess wird fortgesetzt.

Von Monika Löffler