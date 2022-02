Jüdisches Museum in Dresden: Diskussion am 1. März

Dresden

Dresden soll ein überregionales jüdisches Museum bekommen. Das beschloss der Stadtrat im April letzten Jahres. Doch bis es soweit ist, müssen noch einige Fragen geklärt werden. Am 1. März plant die Stadt deshalb ein Online-Podium unter dem Titel: „Jüdisches Leben präsentieren: Zur Diskussion um ein jüdisches Museum für Sachsen“. Dort diskutieren Direktoren der Dresdner Museen gemeinsam mit Vertretern jüdischer Vereine.

Inhaltlich soll es um die Fragen gehen, wie sich jüdisches Leben in Geschichte und Gegenwart gerade in Sachsen für ein breites Publikum präsentieren lässt und was ein Objekt, eine Geschichte, einen Ort oder eine Person überhaupt „jüdisch“ macht. Den Link zur Teilnahme an der Veranstaltung gibt es nach einer Voranmeldung per E-Mail bis zum 28. Februar, 15 Uhr.

Weiterhin sind am 10. März ein Bürgerforum zum Thema und am 22. März ein weiteres Podium zur Standortdiskussion geplant. Beides findet online statt und auch hier bittet die Stadt um eine vorherige Anmeldung per E-Mail.

Anmeldung geschaeftsbereich-kultur@dresden.de

Von bw