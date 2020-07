Dresden

Noch läuft das Gemeindeleben wegen Corona auf Sparflamme. Michael Hurshell verschafft das etwas Luft. Jeden Mittwoch hat der neue Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde Dresden Sprechstunde, zu der man sich anmelden muss. Proben mit seiner Neuen Jüdischen Kammerphilharmonie kann der Dirigent ebenso wenig. Also hat er mehr Zeit, sich von seiner Vorgängerin Nora Goldenbogen, die die Gemeinde seit 2003 leitete, in sein Ehrenamt einführen zu lassen.

Seit einigen Jahren hat er als Mitglied der Repräsentanz des 15-köpfigen Führungsgremiums über Belange der Gemeinde beschlossen. Nun erfährt er, wofür der Vorsitzende noch alles zuständig ist. „Zum Beispiel für die jüdischen Friedhöfe in Görlitz, Bautzen und Zittau, die vom Verfall bedroht sind“, erzählt er in seinem Deutsch mit amerikanischen und wienerischen Akzenteinsprengseln.

Anzeige

Die Gemeinde nach außen zu repräsentieren, also gegenüber der Stadt und dem Freistaat, sei ein Teil seiner Aufgaben. Der andere: Die Mitglieder zusammenzuhalten. Die Dresdner, die ihr bereits vor 1989 angehörten, und die russischsprachigen Migranten, die seither gekommen sind und mit etwa 95 Prozent die übergroße Mehrheit der rund 700 Mitglieder bilden. „Wir müssen sie miteinander verflechten“, sagt Michael Hurshell. „Das ist schon ganz gut gelungen. Aber es braucht auch weiterhin den Dialog dafür.“

Weitere DNN+ Artikel

In der Sowjetunion durften Juden ihre Religion nicht öffentlich in Synagogen, sondern nur in kleinen Kreisen zu Hause praktizieren. „Das hat sie religiös entwurzelt“, konstatiert Michael Hurshell. Vom Reichtum der Feiertage, Schriften, Gebete und kultischer Gepflogenheiten kennen viele erst einen Bruchteil. Er und Akiva Weingarten (35) der seit August 2019 Rabbiner ist und aus New York stammt, bilden im Hinblick auf Herkunft eine weitere Mitgliedergruppe: „Gewissermaßen das amerikanische Kontingent“, meint Hurshell.

Jüdisches Lebens ist in Dresden kaum sichtbar

Und dann gibt es da noch etliche Juden, die der Gemeinde nicht angehören. „Die würden wir gern überzeugen, Teil unserer gemeinsamen Kultur zu werden.“ Einer der Unterschiede zwischen Judentum und Christentum sei, dass jüdische Identität sich nicht auf Religiosität beschränke. „Wie religiös er sein will, muss jeder persönlich entscheiden. Aber Teilnahme am religiösen Leben ist ebenso sehr eine kulturelle Frage.“

Hoch erfreut sei er über den jüdischen Religionsunterricht, der seit Herbst 2019 an sächsischen Schulen angeboten wird, sagt Michael Hurshell. „Wir würden gern noch mehr Eltern dafür gewinnen, ihre Kinder daran teilnehmen zu lassen. Außerdem könnte das den interkonfessionellen Dialog anregen.“ Denn – was kaum bekannt sei – in diesem Unterricht seien ausdrücklich auch Kinder anderer Religionen oder ohne Religion willkommen.

An dieses jüdische Leben als kaum sichtbare Minderheit musste sich Michael Hurshell erst gewöhnen, als er 2002 nach Dresden zog, gemeinsam mit seiner Frau Lieselotte Theil-Hurshell, einer aus Wien stammenden Malerin. In Seattle im pazifischen Nordwesten der USA, wo er aufgewachsen ist, pendelnd zwischen Deutschland und Amerika, stünden ein Dutzend Synagogen oder mehr. „Dort waren wir selbstverständlicher Bestandteil des täglichen Lebens.“

Jüdische Gemeinde, Orchester, Museum ■ Juden in Sachsen: Sie lebten bereits im Mittelalter hier. 1265 stellte sie Markgraf Heinrich der Erlauchte (um 1216–1288) mit seiner „Judenordnung“ den Christen gleich und erlaubte ihnen, ihre Religion auszuüben. Ab 1349 gab es Pogrome, die Juden wurden vertrieben. Erst 1834 durften sie ein Handwerk erlernen, in den Vorstädten und in der Neustadt wohnen. ■ Jüdische Gemeinde: Ein Gesetz erlaubte Juden 1837, Religionsgemeinschaften zu gründen, Grundstücke zu erwerben und Synagogen zu bauen. 1838 wurde der Grundstein für die Dresdner Synagoge gelegt, 1840 wurde sie geweiht. Entworfen hat sie Gottfried Semper (1803–1879). Am 9. November 1938 steckten Dresdner Nationalsozialisten sie in Brand. 1945 lebten von einst rund 5000 Dresdner Juden noch 174, aus ihnen formierte sich eine neue Gemeinde. Sie versammelte sich in der zur Synagoge umgebauten Trauerhalle auf dem Neuen Jüdischen Friedhof an der Fiedlerstraße. Nach 1990 kamen Juden aus der ehemaligen Sowjetunion nach Dresden, sie stellen etwa 95 Prozent der heute rund 700 Gemeindemitglieder. 2001 wurde die Neue Synagoge errichtet. ■ Orchester: Michael Hurshell gründete 2007 die Neue Jüdische Kammerphilharmonie. Am 9. November 2007 hatte sie ihren ersten Auftritt, seit 2008 gibt es regelmäßig Konzerte. 2015 gastierten das Orchester dank Förderung der sächsischen Regierung in Israel. Zum Repertoire gehören Werke von mehr als zwei Dutzend verfolgter, vertriebener, ermordeter und vergessener jüdischer Komponisten. ■ Museum: Der Dresdner Historiker Daniel Ristau, Experte in Sachen jüdischer Geschichte in Sachsen, meint, es sollte kein herkömmliches Jüdisches Museum werden, sondern ein „Ort für Bildung, Kultur und Austausch“, wo „Geschichten von Menschen für Menschen“ präsentiert werden. Statt der Opfergeschichte einer Minderheit sollten Vielfalt, Widersprüchlichkeit, positive wie negative Fremd- und Selbstwahrnehmungen sowie Verbindungen im transregionalen Raum dargestellt werden. Einordnung in die allgemeine Geschichte könne nur gelingen, wenn ein breites, vielschichtiges, keineswegs immer eindeutiges Bild gezeichnet werde. Besucher sollten über ihr Bild des „Jüdischen“ und des „Menschseins“ nachdenken.

Sein Vater, dessen Eltern einer konservativ jüdischen Familie in Budapest entstammen, hielt sich selbst zum liberalen Judentum. Offenheit und Weltläufigkeit gehören zu Michael Hurshells Kindheitserfahrungen. In Wien geboren ist er 1959, weil seine Eltern – die Mutter Koloratursopran, der Vater Heldenbariton – damals an Opernhäusern in Österreich und Deutschland engagiert waren. „Wagner – das ist die Musik, mit der ich aufgewachsen bin.“ Später hat er sich intensiv mit Bach beschäftigt. Vor dem Studium von Musikwissenschaft und Komposition auch mit deutsch- und englischsprachiger Literatur. „Meine einbändige Dünndruckausgabe mit allen Shakespeare-Werken habe ich bis heute stets griffbereit.“ Bald aber habe die Musik die wichtigste Stelle eingenommen. Schon Anfang der Achtziger an der Universität hat er sein erstes Kammerorchester geleitet – „mit learning bei doing“.

„Einzig multimedial aufbereitete Inhalte bringen Menschen heute in ein Museum.“

Mit der Neuen Jüdischen Kammerphilharmonie, die er 2007 in Dresden gründete, holt er die Werke verfolgter, ermordeter und vergessener Komponisten jüdischer Herkunft zurück in die Konzertsäle, inzwischen namhafter wie Erich Wolfgang Korngold, Alexander von Zemlinski oder Mieczyslaw (Moishe) Weinberg, aber auch unbekannter wie Paul Ben Haim, Ernst Toch oder Eugene Zádor. Auch vor Schülern spielen sie. Die Corona-Zwangspause nutzt er, um weiter nach verstaubten Notendrucken aus den 1920ern oder unveröffentlichten Handschriften zu suchen, die er sich von Nachkommen in den USA, Israel oder Australien kopieren lässt. Nach einem Vortrag über Wagners „ Ring des Nibelungen“ fragte ihn jemand, ob er bei der Erneuerung der Wagner-Gedenkstätte in Graupa helfen könne.

Am Ende wurde er Kurator der 2013 erneuerten Dauerausstellung im Jagdschloss. Dabei ist ihm klar geworden: „Einzig multimedial aufbereitete Inhalte bringen Menschen heute in ein Museum.“

Erfahrungen wie seine könnten hilfreich sein, wenn es um das geplante Jüdische Museum in Dresden geht. „In der Gemeinde findet es großen Zuspruch.“ Zugleich betont er: „Es kann nicht Museum der Jüdischen Gemeinde sein, sondern nur ein Projekt der öffentlichen Hand – ein Riesenprojekt.“

Von Tomas Gärtner